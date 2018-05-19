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13:06 (мск), источник: РИА Новости

В Узбекистане учеников одной из школ наказали «двойками» на лбах

ТАШКЕНТ, 19 мая — РИА Новости. Учителя одной из школ города Бекабад в Ташкентской области Узбекистана в наказание за плохую успеваемость нарисовали школьникам «двойки» у них на лбах, ведется следствие по факту инцидента, сообщает в субботу пресс-служба областной прокуратуры.

По данным пресс-службы, прокуратура Бекабада провела доследственную проверку по факту публикации в социальных сетях фотографий учеников одной из местных школ с «двойками», нарисованными на их лбах.

«Следствие выяснило, что 3 мая 2018 года учительница начальных классов нарисовала двойки на лбах четырех ребят из первого класса, объяснив это тем, что они не выполнили домашнего задания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллега учительницы на следующий день вновь нарисовала двойки на лбах детей, сфотографировала их и выложила снимки в соцсети.

По итогам проверки были уволены преподаватели, наказавшие детей таким образом, директор школы и пять его заместителей также лишились должностей за серьезные упущения в работе, добавили в пресс-службе. Также заведующий отделом народного образования Бекабада получил выговор. В ходе проверки также были установлены факты хищений бюджетных средств на сумму около трех тысяч долларов.

«По обоим фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с УК Республики Узбекистан, ведется предварительное следствие», — добавили в прокуратуре.

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