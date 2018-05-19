Опять оранжевый: синоптики предупреждают о сильных ливнях и ветре

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу в связи с ожидаемыми сильными ливнями и ветром.

Непогоду прогнозируют в промежуток времени с 12 до 18 часов по юго-восточной половине республики. В этом время там ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В отдельных районах возможен град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня, предупреждают синоптики.

В целом по республике в субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +16..+21, по юго-востоку +22..+24.