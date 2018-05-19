Опять оранжевый: синоптики предупреждают о сильных ливнях и ветре
Разгул стихии ожидается в
Разгул стихии ожидается в
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на субботу в связи с ожидаемыми сильными ливнями и ветром.
Непогоду прогнозируют в промежуток времени с 12 до 18 часов по
В отдельных районах возможен град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня, предупреждают синоптики.
В целом по республике в субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +16..+21, по
В Минске также будет дождливо — вероятность кратковременных осадков 70−80%. Возможна гроза. Днем воздух прогреется до +17..+19, вечером будет +14..+16.