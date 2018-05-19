Выставку «АРХ Москва» посетили более 14 тысяч человек
Более 14 тысяч человек стали гостями выставки «АРХ Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Более 14 тысяч человек стали гостями выставки «АРХ Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Это говорит о том, что выставка интересна не только профессиональному сообществу, но и жителям города», — отметил он.
По словам главы Стройкомплекса, разнообразие проектов и компаний, представленных на «АРХ Москве», позволяет москвичам лучше понять вектор развития архитектурного облика города и познакомиться с передовыми мировыми практиками.
«Выставка в этом году получилась крайне представительной: в ней принимают участие более 300 компаний из 14 стран», — добавил Марат Хуснуллин.
Выставка продолжит свою работу и в выходные дни. Более 50 мероприятий пройдет в рамках «АРХ Москвы» в субботу и воскресенье. Среди них дискуссии о новом строительстве и редевелопменте старых зданий и промышленных зон, профессиональные и детские
XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» работает в Центральном доме художника на Крымском Валу до 20 мая. Это крупнейшая российская экспозиционная и коммуникационная площадка, которая объединяет ведущие отечественные и зарубежные архитектурные, дизайнерские бюро, а также девелоперов.