Выставку «АРХ Москва» посетили более 14 тысяч человек

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Это говорит о том, что выставка интересна не только профессиональному сообществу, но и жителям города», — отметил он.

По словам главы Стройкомплекса, разнообразие проектов и компаний, представленных на «АРХ Москве», позволяет москвичам лучше понять вектор развития архитектурного облика города и познакомиться с передовыми мировыми практиками.

«Выставка в этом году получилась крайне представительной: в ней принимают участие более 300 компаний из 14 стран», — добавил Марат Хуснуллин.

Выставка продолжит свою работу и в выходные дни. Более 50 мероприятий пройдет в рамках «АРХ Москвы» в субботу и воскресенье. Среди них дискуссии о новом строительстве и редевелопменте старых зданий и промышленных зон, профессиональные и детские мастер-классы. Также в эти дни состоится студенческий турнир по архитектурной графике.