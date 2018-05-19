Граффити челябинского художника понравились Роналдиньо
Звезда футбола Роналдиньо высоко оценил граффити челябинца Тимура Абдуллаева, об этом художник рассказал на своей странице в соцсети.
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Звезда футбола Роналдиньо высоко оценил граффити челябинца Тимура Абдуллаева, об этом художник рассказал на своей странице в соцсети.
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«Рональдо заценил моё граффити! Все вокруг были в шоке, когда я его позвал на португальском и заобщался», — написал на своей странице Тимур Абдуллаев.
Фотографию рисунка Роналдиньо разместил на своей странице в соцсети, снимок уже собрал более 350 тысяч положительных оценок.