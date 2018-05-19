Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Почему так грустно жить без сексаИстория мужчины, который рассказал о том, что у него до 37 лет было секса, вызвала множество откликов
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Россия предъявила претензии Казахстану
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Глава Сербии сообщил о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Вертолет сбросил контейнер с боеприпасами на школу
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
16:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Граффити челябинского художника понравились Роналдиньо

Звезда футбола Роналдиньо высоко оценил граффити челябинца Тимура Абдуллаева, об этом художник рассказал на своей странице в соцсети.

Источник: Аргументы и факты

Знаменитый футболист увидел рисунок в Краснодаре, где челябинец проводил мастер-класс.

«Рональдо заценил моё граффити! Все вокруг были в шоке, когда я его позвал на португальском и заобщался», — написал на своей странице Тимур Абдуллаев.

Фотографию рисунка Роналдиньо разместил на своей странице в соцсети, снимок уже собрал более 350 тысяч положительных оценок.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Дорогой выпускник! Во сколько родителям обойдутся выпускные балы
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Швеция разгромила США в полуфинале чемпионата мира
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном
Почему хамон такой дорогой?
Знарку предложили вернуться в сборную России
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь