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16:12 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»

УФА, 19 май 2018. /ИА «Башинформ» /. На пленарном заседании II Республиканского родительского форума, который прошел в уфимском Конгресс-холле, глава Башкортостана Рустэм Хамитов впервые вручил медали «Родительская доблесть». Наградами отмечены четыре семьи за заслуги в воспитании детей, большой вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций.

Семья Зайнуллиных — Галия Хакимьяновна и Самат Ишбулатович — воспитали пятерых детей. Их сын погиб при исполнении воинского долга, посмертно отмечен орденом Мужества.

Семья Семёновых — Галина Антоновна и Валерий Вениаминович — воспитывают 18 детей: трёх родных и 15 приёмных. Их дети демонстрируют успехи в учёбе и творчестве, являются лауреатами многочисленных российских и международных конкурсов.

— В семье Самигуллиных есть дети, принёсшие славу нашей республике. Алина Самигуллина — действующая спортсменка сборной России (спорт слабовидящих) по лёгкой атлетике, победитель и призёр Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, — рассказал Рустэм Хамитов. — Семья Чудовых — Галина Ильинична и Александр Николаевич — воспитали троих детей. Максим Чудов — российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, очень известный человек в нашей республике. Он принёс славу Уфе и Башкортостану. Огромное вам спасибо!

Глава республики выразил благодарность награждённым семьям за их активную позицию и успехи в воспитании подрастающего поколения.

— Вот такие выдающиеся, замечательные семьи есть у нас в республике, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы должны поддерживать их, ставить такие семьи в пример. Конечно же, я как Глава республики очень благодарен вам. Ҙур рәхмәт! Спасибо вам большое!

Напомним, что медалью «Родительская доблесть» награждаются родители (усыновители, опекуны, попечители), воспитавшие детей, которые принесли славу Республике Башкортостан, проявили героизм или совершили подвиг по спасению человеческой жизни, охране законности, правопорядка и безопасности, при исполнении служебных обязанностей или имеют особые достижения в научной, творческой, спортивной либо иной общественно значимой деятельности. Также наградой могут быть отмечены усыновители трёх и более детей-инвалидов либо шести и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все награждённые семьи получат единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

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Рустэм Хамитов наградил четыре семьи медалью «Родительская доблесть»
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