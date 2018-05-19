Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша перешла к действиям: срыв постройки «Северного потока-2»
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
«Ну что она врет?»: Нагиев посмеялся над Бузовой
Судья угомонила истерику Волочковой одной фразой
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
14:36 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова

САМАРА, 19 мая — РИА Новости. Музей режиссера Эльдара Рязанова открыли в субботу на его родине в Самаре, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Первые экскурсии в музее стартуют в субботу в 19.00 (18.00 мск), с 20 мая музей будет работать в штатном режиме с 10.00 до 18.00. Музей расположился в здании на улице Фрунзе, 120, построенном в 1899—1902 годах — памятнике архитектуры регионального значения. На первом этаже дома, где будущий режиссер провел первый месяц жизни и куда вернулся в августе 1941 года, создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая факты биографии Рязанова. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссера, наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда в ней жил Рязанов.

В перспективе — развитие музея на втором и третьем этажах. Согласно концепции, на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». На третьем этаже появится кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова.

«Это не приветственное слово, это объяснение в любви. Я хочу сказать, что вообще такого не бывает… То, что музей открывается фактически через 2,5 года после ухода Эльдара Александровича, это факт сам по себе уникальный… Низко кланяюсь всем, кто любит Эльдара Александровича, всем, кто хранит его память… Поздравляю вас с открытием музея», — сказала на открытии памятника вдова режиссера Эмма Абайдуллина. После перерезания ленточки она по известной кинотрадиции разбила тарелку «на счастье» у входа в музей.

Дочь режиссера Ольга Рязанова рассказала на открытии, что отец очень любил Самару и в последние годы его «тянуло» в этот город. «Он заходил в этот дом, хотел посмотреть на эту квартиру, но, к сожалению, здесь не оказалось жильцов, и он сюда не попал… Я крайне удивлена, что за такое короткое время здесь успели создать такое уникальное музейное пространство с аутентичными экспонатами, уникальными вещами и предметами. Я узнала много нового об истории своей семьи, то, чего я не знала до того, как посмотрела сегодня эту экспозицию. Я благодарна всем самарцам за любовь к моему папе, за то, с каким вниманием вы относитесь к его памяти», — добавила Рязанова.

Рядом с музеем в день его открытия в сквере Эльдара Рязанова организована праздничная программа, посвященная Международному дню музеев. Здесь прозвучит музыка из любимых рязановских фильмов, а известные самарцы поделятся воспоминаниями о личных встречах с режиссером. Завершится вечер просмотром фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», которому в этом году исполняется 45 лет.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».

Все новости региона
 В Самаре открыли музей Эльдара Рязанова
В Самаре откроется музей Рязанова
В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Почему хамон такой дорогой?
Сумасшедшие фанаты: как люди смотрят королевскую свадьбу (фото)
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Замуж за принца. Почему Меган Маркл не стала принцессой
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь