Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по питанию в школах и детских садах
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой попали в Сеть
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
Свадьба Маркл и принца Гарри: что нужно знать о влюбленных
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15:39 (мск), источник: РИА Новости

Куриленко рассказала, что сыграла самую стервозную героиню за всю карьеру

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Актриса Ольга Куриленко поблагодарила режиссера Терри Гиллиама за то, что он дал ей возможность сыграть самую стервозную героиню за всю ее актерскую карьеру.

Источник: AFP 2018
Новость
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды

В этом году организаторы Каннского фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине «Человек, который убил Дон Кихота», многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях.

«Я никогда не встречала режиссера, который бы так много смеялся. На самом деле, если после съемки сцены не было смеха, мне казалось, что что-то пошло не так. Спасибо Терри за то, что он дал мне возможность сыграть такую безумную стерву. Самая стервозная героиня, которую я когда-либо играла за всю свою карьеру», — сказала Куриленко журналистам в субботу.

При этом Гиллиам признался, что всегда думал, что Куриленко прекрасная актриса, но он не знал, что она может быть такой смешной.

 Италия взяла ЕС в заложники и требует немедленно снять санкции с РФ
Трамп доигрался в давление на КНДР: США проигрывают в третий раз
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Порошенко рассказал о планах Украины на Крымский мост
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Знарку предложили вернуться в сборную России
Почему хамон такой дорогой?
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Репортаж из соцсетей: как фанаты смотрели королевскую свадьбу
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь