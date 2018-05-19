Куриленко рассказала, что сыграла самую стервозную героиню за всю карьеру

В этом году организаторы Каннского фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине «Человек, который убил Дон Кихота» , многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях.

«Я никогда не встречала режиссера, который бы так много смеялся. На самом деле, если после съемки сцены не было смеха, мне казалось, что что-то пошло не так. Спасибо Терри за то, что он дал мне возможность сыграть такую безумную стерву. Самая стервозная героиня, которую я когда-либо играла за всю свою карьеру», — сказала Куриленко журналистам в субботу.