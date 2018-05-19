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16:38 (мск), источник: ТАСС

Парк футбола открылся в центре Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович открыл Парк футбола на Пионерской площади в центре Санкт-Петербурга. Об этом передает корреспондент ТАСС.

«Уважаемые гости, добро пожаловать <…> Петербург — девятый по счету город, где открылся Парк футбола. Следующий город — Калининград», — сказал Дворкович.

В церемонии открытия интерактивной площадки под названием «Парк футбола», где в субботу собралось около ста горожан и гостей города с детьми, также приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев и народный артист России Василий Герелло. Кроме того, в ближайшее время парк посетит бывший нападающий сборной Аргентины, участник чемпионатов мира 1998, 2002 и 2006 годов Эрнан Креспо, который, по словам представителей оргкомитета, приезжает в Северную столицу неслучайно — 26 июня в матче группы D здесь сборная Аргентины сыграет с нигерийцами.

Дворкович оценил работу аттракционов, в числе которых не только площадка для игры в обычный футбол, но и текбол, а также «быстропас». Больше всего посетителей собралось у аттракциона под названием «Робокипер» — желающие пытались забить роботу магнитный мяч.

Официальный талисман чемпионата мира волк Забивака тоже присутствовал на церемонии открытия, дал «пять» Дворковичу, танцевал с гостями, фотографировался с детьми. Парк футбола будет работать до 20:00 мск, а также 20 мая с полудня до восьми вечера.

Парк футбола в других городах

Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород уже приняли у себя Парк футбола. Сочи посетил бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону — экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс- голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре — бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге — чемпион мира — 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде — экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса.

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