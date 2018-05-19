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17:05 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС предупреждает: На Южном Урале ожидается гроза и сильный ветер

В воскресенье, 20 мая, спасатели советует отказаться от прогулок и дальних поездок.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещали на выходные аномальную жару до +30 градусов. Действительно, в области здорово потеплеет. Но с теплом придут кратковременные дожди, грозы, даже возможен град. А еще сильный ветер — 7−13 м/с, отдельные порывы достигнут 17−22 м/с.

— При сильном ветре жителям рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения. Избегать деревьев, линий электропередач и других опасных мест, — предупреждают спасатели. А также советует отказаться от прогулок и дальних поездок.

КСТАТИ

Жаркая погода с ветром может вызвать новую волну пожаров регионе. Огонь по сухой распространяется молниеносно. В Челябинской области действует противопожарный режим. Жителям категорически запрещено жечь сухую траву, мусор и разводить костры. Даже на своих дачных участках. При нарушении — штраф до полумиллиона.

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