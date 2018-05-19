МЧС предупреждает: На Южном Урале ожидается гроза и сильный ветер
В воскресенье, 20 мая, спасатели советует отказаться от прогулок и дальних поездок.
В воскресенье, 20 мая, спасатели советует отказаться от прогулок и дальних поездок.
Синоптики обещали на выходные аномальную жару до +30 градусов. Действительно, в области здорово потеплеет. Но с теплом придут кратковременные дожди, грозы, даже возможен град. А еще сильный ветер — 7−13 м/с, отдельные порывы достигнут 17−22 м/с.
— При сильном ветре жителям рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения. Избегать деревьев, линий электропередач и других опасных мест, — предупреждают спасатели. А также советует отказаться от прогулок и дальних поездок.
КСТАТИ
Жаркая погода с ветром может вызвать новую волну пожаров регионе. Огонь по сухой распространяется молниеносно. В Челябинской области действует противопожарный режим. Жителям категорически запрещено жечь сухую траву, мусор и разводить костры. Даже на своих дачных участках. При нарушении — штраф до полумиллиона.