МЧС предупреждает: На Южном Урале ожидается гроза и сильный ветер

Источник: Комсомольская правда

Синоптики обещали на выходные аномальную жару до +30 градусов. Действительно, в области здорово потеплеет. Но с теплом придут кратковременные дожди, грозы, даже возможен град. А еще сильный ветер — 7−13 м/с, отдельные порывы достигнут 17−22 м/с.

— При сильном ветре жителям рекомендуется убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения. Избегать деревьев, линий электропередач и других опасных мест, — предупреждают спасатели. А также советует отказаться от прогулок и дальних поездок.

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