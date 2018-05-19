Посол Сирии в России заложил в Крыму аллею дипломатов

Источник: РИА "Новости"

Посол вместе с сирийскими детьми, отдыхающими в «Артеке», посадил первую пальму на будущей аллее. Дерево символизирует победу и мир.

В общении с журналистами Хаддад подчеркнул, что сажает пальму с уверенностью в укреплении сирийско-российских отношений по всем отраслям.

«За развитие сирийско-российских отношений во всех областях до конца», — сказал посол.