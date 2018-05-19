Посол Сирии в России заложил в Крыму аллею дипломатов
ЯЛТА, 19 мая — РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заложил аллею дипломатов в Международном детском центре «Артек», передает корреспондент РИА Новости.
ЯЛТА, 19 мая — РИА Новости. Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заложил аллею дипломатов в Международном детском центре «Артек», передает корреспондент РИА Новости.
Посол вместе с сирийскими детьми, отдыхающими в «Артеке», посадил первую пальму на будущей аллее. Дерево символизирует победу и мир.
В общении с журналистами Хаддад подчеркнул, что сажает пальму с уверенностью в укреплении
«За развитие
На сегодня в «Артеке» находится десять детей сирийских военнослужащих, погибших в войне с мировым терроризмом. Все дети родом из городов Латакия, Хама, Дамаск, Масьяф. Отдыхают юные гости в лагере «Морской».