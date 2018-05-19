Бывшие девушки принца Гарри пришли на его свадьбу

Источник: AFP 2018

Вот это высокие отношения! Принц Гарри, наживший к 33 годам солидный список романов, пригласил на свою свадьбу трёх бывших девушек. А его невеста — Меган Маркл — не была против! Но из трёх бывших на торжество пришли только двое.

Одна из них — 32-летняя Челси Дэйви, дочь миллионера из Зимбабве. С ней принц встречался почти 7 лет! (а с Меган Маркл до свадьбы — всего 2) Дэйви долго прочили титул принцессы. Но девушку раздражало пристальное внимание папарацци к их паре. Поэтому она решила расстаться с принцем.

На свадьбе Челси вовсю улыбалась и смеялась. И ни один её мускул не выдал сожалений о расставании с Гарри.

То ли дело 29-летняя Крессида Бонас. Она появилась в жизни Гарри почти сразу после Челси. Крессида — актриса и танцовщица. Она нравилась британцам — скромная, вежливая, в скандалах не замечена. Но не сложилось, спустя 2 года отношений пара рассталась. На свадьбе Крессида даже не пыталась казаться довольной.

Девушка была сдержанна, но в глазах её сквозила грусть. По сообщениям папарацци, она еле сдерживала слёзы, когда принц стоял у алтаря с Меган Маркл. Впрочем, может, Крессида просто была тронута красивой церемонией.