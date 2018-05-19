Королевская свадьба: платье Меган во всех подробностях

Источник: AFP 2018

Дизайнер

Дизайнер Клэр Уэйт Келлер стала первой женщиной, назначенной на пост креативного директора дома Givenchy в 2017 году, и в начале нынешнего года представила свою первую весенне-летнюю коллекцию.

Меган Маркл познакомилась с Клэр только в этом году, выбрав ее в качестве дизайнера, как отметила пресс-служба Кенсингтонского дворца, за ее «элегантный и не подвластный времени стиль, безупречный крой и скромную манеру поведения».

До Givenchy Клэр Келлер успела поработать креативным директором во всемирно известных модных брендах — Pringle of Scotland и Chloé.

Лиф платья

Минималистичный дизайн этого белоснежного платья отличает вырез «лодочка», обрамляющий плечи и подчеркивающий талию Меган, и укороченные рукава три четверти.

Изящное платье «от-кутюр» пошито из двуслойного шёлка с нижней юбкой из трёхслойной шелковой органзы.

Вырез у платья Меган сильно отличается от треугольного, или V-образного, который, как мы помним, был на подвенечном платье у герцогини Кембриджской в 2011 году.

На Меган была пятиметровая фата из белого шелка, закрывавшая ее лицо. На фате — цветочный узор, представляющий все 53 страны, входящие в Британское содружество наций.

Невеста сама предложила такой дизайн, поскольку страны Содружества станут главным, на чем будет сосредоточена их с принцем Гарри благотворительная деятельность.

Кутюрье пришлось провести немало времени, чтобы изучить флору каждой входящей в Содружество страны, и выбрать именно те цветы, которые уникальны для каждой из них.

Меган также присовокупила к дизайну фаты два своих любимых цветка — зимоцвет (химонант скороспелый), растущий в саду Кенсингтонского дворца, и калифорнийский мак (эшольция), растущий в штате, откуда она родом.

Швеи провели сотни часов, расшивая фату шелковыми нитями и органзой и регулярно при этом моя руки — каждые 30 минут, чтобы не запачкать деликатное изделие.

В целом стиль фаты Меган походит на тот, который был у супруги принца Уильяма Кейт — из струящегося, мягкого шелка с обрамлением из вышитых вручную цветов.

Как отметил валлийский дизайнер Дэвид Эмануэль, придумавший подвенечное платье для Дианы, принцессы Уэльской, это очень умный ход со стороны Меган — включить в дизайн фаты цветки стран Содружества.

«Думаю, что Диана бы это одобрила», — сказал он о платье Меган.

Тиара

Фату Меган придерживала закругленная бриллиантовая тиара королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы), которую к этому случаю дала ей надеть сама королева Елизавета. Она была изготовлена в Англии в 1932 году.

В центре тиары — сменная брошь из 10 бриллиантов, изготовленная в 1893 году.

Тиара была сделана специально для королевы Марии, чтобы разместить на ней в качестве главного украшения эту редкую брошь, которую она получила еще будучи принцессой накануне своей свадьбы с принцем Георгом, герцогом Йоркским.

Источник: AFP 2018

На Меган Маркл также были серьги и браслет знаменитой французской ювелирной и часовой фирмы Cartier.

В отличие от герцогини Кембриджской, которая получила от королевы Елизаветы во временное пользование на свадьбу тиару Cartier 1936-го года «Нимб» и оставила свои волосы распущенными, Меган собрала волосы в пучок.

Укладку ей сделал парикмахер-стилист Серж Норман, а макияж — ее давний приятель, визажист Дэниэл Мартин.

Букет

Принц Гарри собственноручно сорвал несколько цветочков на частной лужайке Кенсингтонского дворца, чтобы добавить что-то от себя в свадебный букет, который собрала флорист Филиппа Крэддок.

В букете присутствовали незабудки — любимые цветы матери принца Гарри Дианы, и они были специально включены в букет в память о покойной принцессе.

В состав букета также вошли душистый горошек, ландыши, астильба, жасмин, астранция, веточки мирта — и все это было перевязано ленточкой из необработанного шёлка.

Флорист из Лондона Филиппа Крэддок также создала цветочный ансамбль для украшения часовни из белых садовых роз, пионов, наперстянки, веточек березы, бука и граба.

Крэддок открыла свой собственный бизнес 9 лет назад и за это время участвовала в оформлении музея Виктории и Альберта, Кенсингтонского дворца, дворца Хэмптон-корт, а также поработала для таких модных брендов, как Alexander McQueen и Christian Dior.

Меган Маркл на своем, ныне удаленном, аккаунте в «Инстаграмме» раньше писала, что пионы делают ее «безмерно счастливой». Вскоре после того, как она стала встречаться с принцем Гарри, она разместила там фото букета розовых и белых пионов.

Туфли

Свадебные туфли — это копия классического дизайна Givenchy из шелкового сатин-дюшеса, несколько видоизмененная за счет удлиненного мыса.

Сара Макальпин из журнала Elle сказала, что это платье — совершенно в ее [Меган] стиле: «У нее всегда был довольно простой стиль, в том смысле, что он простой, но утонченный»,

При это она отметила, что мисс Маркл сделала нетрадиционный выбор, избрав дом Givenchy, который оказался достаточно прогрессивным и одним из первых вывел на подиум моделей с разным цветом кожи.

Эксперты модной индустрии также отмечают, что подвенечное платье Меган отсылает к ранним годам модного дома Givenchy, когда одной из его излюбленных клиенток была Одри Хепберн, известная своей неповторимой элегантностью и ставшими классикой стиля силуэтами.

«Настоящие женщины посмотрят на это платье и поймут, что вот это и есть — квинтэссенция шикарного и в то же время неброского свадебного платья», — полагает Джейд Бир, редактор журнала BRIDES («Невесты).

А что надел принц Гарри?

Оба принца — и Гарри, и герцог Кембриджский — были в мундирах сводного полка королевской конной гвардии.

Королева Елизавета лично дала разрешение принцу Гарри жениться в этой военной форме.

Оба мундира сшиты портными лондонской Сэвил-роу Dege & Skinner, специализирующимися на пошиве военного обмундирования.