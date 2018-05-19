Травить гнус начали в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Чтобы потравить мошку, в Павлодарской области приобрели российский бактицид почти на 499 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Чтобы потравить мошку, в Павлодарской области приобрели российский бактицид почти на 499 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году есть свои особенности. Это, конечно, погода: затяжная весна, один день тепло — другой холодно. Личинки мошки то приостанавливают, то начинают резкое развитие, минуя первую и вторую стадию, то есть сразу превращаются в куколку, — заявил журналистам главный специалист управления энергетики и
В Павлодарской области сегодня, по его словам, началась масштабная дезинсекционная кампания от мошки. В реку Иртыш в ходе сегодняшнего выезда с баржи слито 23 тысячи литров биологического препарата «Бактицид» российского производства.
«Он уже доказал свою эффективность в прошлые годы, на этот раз всего было закуплено почти 200 тонн», — отметил Е. Тургельдинов.
Из областной казны на закуп бактицида предусмотрели 498 миллионов 678 тысяч тенге.