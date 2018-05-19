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19:19 (мск), источник: Kazinform

Травить гнус начали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Чтобы потравить мошку, в Павлодарской области приобрели российский бактицид почти на 499 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году есть свои особенности. Это, конечно, погода: затяжная весна, один день тепло — другой холодно. Личинки мошки то приостанавливают, то начинают резкое развитие, минуя первую и вторую стадию, то есть сразу превращаются в куколку, — заявил журналистам главный специалист управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Ерлан Тургельдинов. — По показаниям научной группы, первую обработку решили провести в районе города Аксу, на десять километров выше по течению Иртыша. Сейчас преобладает третья стадия развития личинки мошки, то есть самое время для протравки этого вида гнуса».

В Павлодарской области сегодня, по его словам, началась масштабная дезинсекционная кампания от мошки. В реку Иртыш в ходе сегодняшнего выезда с баржи слито 23 тысячи литров биологического препарата «Бактицид» российского производства.

«Он уже доказал свою эффективность в прошлые годы, на этот раз всего было закуплено почти 200 тонн», — отметил Е. Тургельдинов.

Из областной казны на закуп бактицида предусмотрели 498 миллионов 678 тысяч тенге.

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