Травить гнус начали в Павлодарской области

«В этом году есть свои особенности. Это, конечно, погода: затяжная весна, один день тепло — другой холодно. Личинки мошки то приостанавливают, то начинают резкое развитие, минуя первую и вторую стадию, то есть сразу превращаются в куколку, — заявил журналистам главный специалист управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Ерлан Тургельдинов. — По показаниям научной группы, первую обработку решили провести в районе города Аксу, на десять километров выше по течению Иртыша. Сейчас преобладает третья стадия развития личинки мошки, то есть самое время для протравки этого вида гнуса».