Поклонская провела экскурсию для школьников по Ливадийскому дворцу

Источник: РИА "Новости"

Экскурсия приводилась в субботу в резиденции императора — Ливадийском дворце. Мероприятия было приурочено к 150-летию со дня рождения Николая II.

«Для учащихся евпаторийской школы проводилась бесплатная экскурсия мной лично. Для меня это гордость, большая радость и честь, что я смогла рассказать хоть немного настоящую историю царской семьи, о том, как она была счастлива в Ливадийском дворце. О том, какое зверское преступление было совершено в 1918 году», — сказала журналистам Поклонская.

Депутат подчеркнула, что подобные мероприятия стоит проводить как можно чаще.

«Историю надо знать и надо знать своих героев», — подчеркнула Поклонская.

Поклонская призналась, что ей пришлось готовиться для выступления перед детьми.