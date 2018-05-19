В Москве стартовала акция «Ночь в музее»

Источник: РИА Новости

В церемонии открытия 12-й культурной акции приняли участи представители департамента культуры города, музейного объединения «Музей Москвы» и крупных музеев города.

«Дорогие друзья, мы с вами в 12-й раз в нашем городе проводим музейную ночь. Среди всех культурных московских ночей — это и ночь театров, ночь библиотек и недавно появившаяся ночь кино, и ночь на катке, и ночь искусств — ночь музеев — самая посещаемая, а значит, и самая ожидаемая», — сказал собравшимся заместитель руководителя департамента культуры города Владимир Филиппов.

Кроме того, на территории музея открыты выставки для свободного посещения, организованы бесплатные экскурсии, а во дворе музея проходит ярмарка местной еды и выступают музыканты.