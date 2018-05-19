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19:52 (мск), источник: РИА Новости

В Москве стартовала акция «Ночь в музее»

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Официальное открытие московской культурной акции «Ночь в музее» состоялось на главной площадке города — в «Музее Москвы», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

В церемонии открытия 12-й культурной акции приняли участи представители департамента культуры города, музейного объединения «Музей Москвы» и крупных музеев города.

«Дорогие друзья, мы с вами в 12-й раз в нашем городе проводим музейную ночь. Среди всех культурных московских ночей — это и ночь театров, ночь библиотек и недавно появившаяся ночь кино, и ночь на катке, и ночь искусств — ночь музеев — самая посещаемая, а значит, и самая ожидаемая», — сказал собравшимся заместитель руководителя департамента культуры города Владимир Филиппов.

Кроме того, на территории музея открыты выставки для свободного посещения, организованы бесплатные экскурсии, а во дворе музея проходит ярмарка местной еды и выступают музыканты.

В рамках акции бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты, в том числе и во дворах музеев.

Акция «Ночь музеев» стартует в Москве в 12-й раз
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15:42 (мск)© Ньюстюб
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