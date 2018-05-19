Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

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В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл.

С одной стороны, эта свадьба была вполне традиционной — безукоризненное следование протоколу, шикарные наряды, главным из которых было платье Меган, девочки-подружки невесты, мальчики-пажи…

Но с другой, как и предполагалось, эта церемония должна была отличаться от прошлых и стать особенной. Такой она и стала.

Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Джонни Даймонд, это была необычная свадьба для необычной пары, которая ознаменовала новую эпоху для королевской семьи.

Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.

Какое платье было у Меган?

Все с нетерпением ждали, в каком платье Меган появится у алтаря — и она отдала предпочтение наряду парижского модного дома Givenchy.

Платье создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — креативный директор Givenchy и первая женщина в этой роли.

«Мисс Маркл и мисс Уэйт Келлер вместе работали над дизайном. Платье — образец неустаревающей минималистичной элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства этого всемирно известного парижского дома моды, основанного в 1952 году», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Источник: Reuters

Невеста свела к минимуму количество украшений: платье дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.

Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Британского Содружества.

Платья девочек-подружек невесты были также сшиты Givenchy.

Какой момент церемонии был самым ярким?

Таких моментов было много, но если говорить о наиболее запоминающемся эпизоде — как для гостей, так и для зрителей, — то им, без сомнения, стала речь американского епископа.

Епископа епископальной церкви США Майкла Карри из Чикаго пригласила невеста и принц Гарри.

Проповедь священника часть присутствующих назвала «огненной», некоторые не могли сдержать смех, другие сидели с удивленными лицами.

Его 13-минутное выступление надолго запомнится гостям и зрителям церемонии, а напутствие жениху и невесте о силе любви и огненной энергии, которое он (тоже огненно) зачитывал с айпада, определенно шокировало собравшихся.

Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался в разные стороны, кричал и вращал глазами. Королева Британии Елизавета II, реагировала на Карри настороженно.

Источник: Reuters

В своем напутствии Карри цитировал Мартина Лютера Кинга. «Мы должны открыть в себе искупительную силу любви, и, когда это случится, настанет новый мир», — буквально кричал он на всю часовню.

Окончание его речи гости встретили бурными аплодисментами.

Эмоции гостей

На лицах гостей королевской свадьбы читались самые разные эмоции — от слез матери Меган Дорис Рэгленд до смеха Гарри и Меган и недоумения на лицах Камиллы и королевы Елизаветы II.

Когда камеры последовали за принцами Уильямом и Гарри и переместились в церковь Святого Георгия, на лице жениха было заметно волнение. Уильям, исполняющий обязанности шафера, напротив, выглядел вполне расслабленным.

Самой растроганной была, похоже, мать невесты Дорис Рэгленд: заняв свое место в часовне, она не смогла удержать наворачивающихся слез до самого конца церемонии.

А Меган по пути к алтарю беспрестанно улыбалась, и когда они с Гарри встретились, принц, похоже, расслабился.

Источник: Reuters

Герцогиня Кембриджская Кэтрин улыбалась, как и многие другие гости, хотя вид у нее был несколько утомленный, что объяснимо: меньше месяца назад она родила третьего ребенка.

Многие гости с восторгом восприняли госпел-хор, спевший после напутствия епископа, хотя его появление на такой церемонии, безусловно, было очень необычно.

А что подавали на обед?

Вскоре после того как молодожены приехали в Виндзорский замок, Кенсингтонский дворец опубликовал меню закусок, горячего и десертов, которые ждут гостей на дневном приеме.

В качестве закусок в меню можно обнаружить сочетание традиционной английской кухни с новшествами молекулярной кухни:

Шотландские креветки, завернутые в копченую лососину, в лимонно-сметанном соусе

соусе Английскую спаржу, завернутую в камбрийскую ветчину и приготовленную на гриле

Панна-котту из садового горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной

из садового горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной Тартар из томата и базилика с икрой из бальзамического уксуса

Рагу из курицы, припущенное в йогурте с томленым абрикосом

Крокеты из виндзорского барашка конфи с овощами и конфитюром из лука-шалота

Шпажки из теплой спаржи с моцареллой и томатами.

Горячее включало в себя фрикассе из курицы со сморчками и молодым луком-пореем, горохово-мятное ризотто с трюфелевым маслом и кружевными чипсами из пармезана и томленую 10 часов виндзорскую грудинку с хрустящей корочкой в яблочном соусе.

На сладкое гостям подали шампанское с фисташковыми пирожными «макарон», тарталетки с апельсиновым крем-брюле и с ревенем.

Свадебный торт— главное лакомство церемонии, будет подаваться в самом конце приема.

После оглашения меню появилась и его официальная фотография.

Источник: AP 2018

Торт испекла кондитер Клэр Патэк, заведующая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде. Он состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом из лимона и бузины с белковым масляным кремом швейцарская меренга.

Отмечается, что бузина для сиропа выросла в королевском саду резиденции в Сандрингеме, а рецепт бисквита разрабатывался специально для новобрачных. Торт украшен пионами и розами.

Пажи и подружки

В свиту подружек невесты и пажей на свадьбе вошли несколько детей — все не старше семи лет.

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Маркл решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.

Кто же в итоге был в свите подружек невесты и пажей?

Принцесса Шарлотта , три года. Племянница принца Гарри и Меган Маркл, дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.

, три года. Племянница принца Гарри и Меган Маркл, дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт. Принц Джордж Кембриджский, четыре года. Сын Кейт и Уильяма, племянник новобрачных.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi9spWSAS3F/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bi9spWSAS3F/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-19T15:27:26+00:00">19 Май 2018 в 8:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Флоренс ван Катсем , три года. Крестная дочь принца Гарри, дочь Николаса и Элис ван Катсем, друзей королевской семьи.

, три года. Крестная дочь принца Гарри, дочь Николаса и Элис ван Катсем, друзей королевской семьи. Джаспер Дайер , шесть лет. Сын наставника и друга принца Гарри Марка Дайера, крестный сын принца.

, шесть лет. Сын наставника и друга принца Гарри Марка Дайера, крестный сын принца. Двойняшки Брайан и Джон Малрун и, семь лет, и Айви Малруни, четыре года. Мальчики несли шлейф Меган. Это дети Джессики и Бенедикта Малруни, друзей Маркл, с которыми она сблизилась во время съемок в сериале «Форс-мажоры» в Канаде.

и, семь лет, и Айви Малруни, четыре года. Мальчики несли шлейф Меган. Это дети Джессики и Бенедикта Малруни, друзей Маркл, с которыми она сблизилась во время съемок в сериале «Форс-мажоры» в Канаде. Реми и Райлан Литт , шесть и семь лет. Дочери Бениты Литт, близкой подруги Меган Маркл, и ее крестные дочери.

, шесть и семь лет. Дочери Бениты Литт, близкой подруги Меган Маркл, и ее крестные дочери. Зали Уоррен, два года. Дочь Джейка Уоррена, друга принца Гарри по колледжу. Самая юная подружка невесты и крестная дочь Гарри.