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22:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты

Церемония, как и предполагалось, должна была отличаться от прошлых и стать особенной. Это была необычная свадьба для необычной пары, которая ознаменовала новую эпоху для королевской семьи. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл.

С одной стороны, эта свадьба была вполне традиционной — безукоризненное следование протоколу, шикарные наряды, главным из которых было платье Меган, девочки-подружки невесты, мальчики-пажи…

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Но с другой, как и предполагалось, эта церемония должна была отличаться от прошлых и стать особенной. Такой она и стала.

Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Джонни Даймонд, это была необычная свадьба для необычной пары, которая ознаменовала новую эпоху для королевской семьи.

Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.

Какое платье было у Меган?

Все с нетерпением ждали, в каком платье Меган появится у алтаря — и она отдала предпочтение наряду парижского модного дома Givenchy.

Платье создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — креативный директор Givenchy и первая женщина в этой роли.

«Мисс Маркл и мисс Уэйт Келлер вместе работали над дизайном. Платье — образец неустаревающей минималистичной элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства этого всемирно известного парижского дома моды, основанного в 1952 году», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Источник: Reuters

Невеста свела к минимуму количество украшений: платье дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.

Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Британского Содружества.

Платья девочек-подружек невесты были также сшиты Givenchy.

Какой момент церемонии был самым ярким?

Таких моментов было много, но если говорить о наиболее запоминающемся эпизоде — как для гостей, так и для зрителей, — то им, без сомнения, стала речь американского епископа.

Епископа епископальной церкви США Майкла Карри из Чикаго пригласила невеста и принц Гарри.

Проповедь священника часть присутствующих назвала «огненной», некоторые не могли сдержать смех, другие сидели с удивленными лицами.

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Его 13-минутное выступление надолго запомнится гостям и зрителям церемонии, а напутствие жениху и невесте о силе любви и огненной энергии, которое он (тоже огненно) зачитывал с айпада, определенно шокировало собравшихся.

Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался в разные стороны, кричал и вращал глазами. Королева Британии Елизавета II, реагировала на Карри настороженно.

Источник: Reuters

В своем напутствии Карри цитировал Мартина Лютера Кинга. «Мы должны открыть в себе искупительную силу любви, и, когда это случится, настанет новый мир», — буквально кричал он на всю часовню.

Окончание его речи гости встретили бурными аплодисментами.

Эмоции гостей

На лицах гостей королевской свадьбы читались самые разные эмоции — от слез матери Меган Дорис Рэгленд до смеха Гарри и Меган и недоумения на лицах Камиллы и королевы Елизаветы II.

Когда камеры последовали за принцами Уильямом и Гарри и переместились в церковь Святого Георгия, на лице жениха было заметно волнение. Уильям, исполняющий обязанности шафера, напротив, выглядел вполне расслабленным.

Самой растроганной была, похоже, мать невесты Дорис Рэгленд: заняв свое место в часовне, она не смогла удержать наворачивающихся слез до самого конца церемонии.

А Меган по пути к алтарю беспрестанно улыбалась, и когда они с Гарри встретились, принц, похоже, расслабился.

Источник: Reuters

Герцогиня Кембриджская Кэтрин улыбалась, как и многие другие гости, хотя вид у нее был несколько утомленный, что объяснимо: меньше месяца назад она родила третьего ребенка.

Многие гости с восторгом восприняли госпел-хор, спевший после напутствия епископа, хотя его появление на такой церемонии, безусловно, было очень необычно.

А что подавали на обед?

Вскоре после того как молодожены приехали в Виндзорский замок, Кенсингтонский дворец опубликовал меню закусок, горячего и десертов, которые ждут гостей на дневном приеме.

В качестве закусок в меню можно обнаружить сочетание традиционной английской кухни с новшествами молекулярной кухни:

  • Шотландские креветки, завернутые в копченую лососину, в лимонно-сметанном соусе
  • Английскую спаржу, завернутую в камбрийскую ветчину и приготовленную на гриле
  • Панна-котту из садового горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной
  • Тартар из томата и базилика с икрой из бальзамического уксуса
  • Рагу из курицы, припущенное в йогурте с томленым абрикосом
  • Крокеты из виндзорского барашка конфи с овощами и конфитюром из лука-шалота
  • Шпажки из теплой спаржи с моцареллой и томатами.

Горячее включало в себя фрикассе из курицы со сморчками и молодым луком-пореем, горохово-мятное ризотто с трюфелевым маслом и кружевными чипсами из пармезана и томленую 10 часов виндзорскую грудинку с хрустящей корочкой в яблочном соусе.

На сладкое гостям подали шампанское с фисташковыми пирожными «макарон», тарталетки с апельсиновым крем-брюле и с ревенем.

Свадебный торт— главное лакомство церемонии, будет подаваться в самом конце приема.

После оглашения меню появилась и его официальная фотография.

Источник: AP 2018

Торт испекла кондитер Клэр Патэк, заведующая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде. Он состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом из лимона и бузины с белковым масляным кремом швейцарская меренга.

Отмечается, что бузина для сиропа выросла в королевском саду резиденции в Сандрингеме, а рецепт бисквита разрабатывался специально для новобрачных. Торт украшен пионами и розами.

Пажи и подружки

В свиту подружек невесты и пажей на свадьбе вошли несколько детей — все не старше семи лет.

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Маркл решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.

Кто же в итоге был в свите подружек невесты и пажей?

  • Принцесса Шарлотта, три года. Племянница принца Гарри и Меган Маркл, дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.
  • Принц Джордж Кембриджский, четыре года. Сын Кейт и Уильяма, племянник новобрачных.
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  • Флоренс ван Катсем, три года. Крестная дочь принца Гарри, дочь Николаса и Элис ван Катсем, друзей королевской семьи.
  • Джаспер Дайер, шесть лет. Сын наставника и друга принца Гарри Марка Дайера, крестный сын принца.
  • Двойняшки Брайан и Джон Малруни, семь лет, и Айви Малруни, четыре года. Мальчики несли шлейф Меган. Это дети Джессики и Бенедикта Малруни, друзей Маркл, с которыми она сблизилась во время съемок в сериале «Форс-мажоры» в Канаде.
  • Реми и Райлан Литт, шесть и семь лет. Дочери Бениты Литт, близкой подруги Меган Маркл, и ее крестные дочери.
  • Зали Уоррен, два года. Дочь Джейка Уоррена, друга принца Гарри по колледжу. Самая юная подружка невесты и крестная дочь Гарри.
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