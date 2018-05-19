Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты
Церемония, как и предполагалось, должна была отличаться от прошлых и стать особенной. Это была необычная свадьба для необычной пары, которая ознаменовала новую эпоху для королевской семьи. Русская служба Би-би-си предлагает вспомнить самые яркие моменты церемонии.
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В Виндзорском замке в субботу состоялось главное общественное событие года в Британии — свадьба принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и американской актрисы Меган Маркл.
С одной стороны, эта свадьба была вполне традиционной — безукоризненное следование протоколу, шикарные наряды, главным из которых было платье Меган, девочки-подружки невесты, мальчики-пажи…
Платье создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — креативный директор Givenchy и первая женщина в этой роли.
«Мисс Маркл и мисс Уэйт Келлер вместе работали над дизайном. Платье — образец неустаревающей минималистичной элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства этого всемирно известного парижского дома моды, основанного в 1952 году», — говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.
Источник:Reuters
Невеста свела к минимуму количество украшений: платье дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.
Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Британского Содружества.
Платья девочек-подружек невесты были также сшиты Givenchy.
Таких моментов было много, но если говорить о наиболее запоминающемся эпизоде — как для гостей, так и для зрителей, — то им, без сомнения, стала речь американского епископа.
Епископа епископальной церкви США Майкла Карри из Чикаго пригласила невеста и принц Гарри.
Проповедь священника часть присутствующих назвала «огненной», некоторые не могли сдержать смех, другие сидели с удивленными лицами.
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Его 13-минутное выступление надолго запомнится гостям и зрителям церемонии, а напутствие жениху и невесте о силе любви и огненной энергии, которое он (тоже огненно) зачитывал с айпада, определенно шокировало собравшихся.
Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался в разные стороны, кричал и вращал глазами. Королева Британии Елизавета II, реагировала на Карри настороженно.
Источник:Reuters
В своем напутствии Карри цитировал Мартина Лютера Кинга. «Мы должны открыть в себе искупительную силу любви, и, когда это случится, настанет новый мир», — буквально кричал он на всю часовню.
Окончание его речи гости встретили бурными аплодисментами.
Эмоции гостей
На лицах гостей королевской свадьбы читались самые разные эмоции — от слез матери Меган Дорис Рэгленд до смеха Гарри и Меган и недоумения на лицах Камиллы и королевы Елизаветы II.
Когда камеры последовали за принцами Уильямом и Гарри и переместились в церковь Святого Георгия, на лице жениха было заметно волнение. Уильям, исполняющий обязанности шафера, напротив, выглядел вполне расслабленным.
Самой растроганной была, похоже, мать невесты Дорис Рэгленд: заняв свое место в часовне, она не смогла удержать наворачивающихся слез до самого конца церемонии.
А Меган по пути к алтарю беспрестанно улыбалась, и когда они с Гарри встретились, принц, похоже, расслабился.
Источник:Reuters
Герцогиня Кембриджская Кэтрин улыбалась, как и многие другие гости, хотя вид у нее был несколько утомленный, что объяснимо: меньше месяца назад она родила третьего ребенка.
Многие гости с восторгом восприняли госпел-хор, спевший после напутствия епископа, хотя его появление на такой церемонии, безусловно, было очень необычно.
А что подавали на обед?
Вскоре после того как молодожены приехали в Виндзорский замок, Кенсингтонский дворец опубликовал меню закусок, горячего и десертов, которые ждут гостей на дневном приеме.
В качестве закусок в меню можно обнаружить сочетание традиционной английской кухни с новшествами молекулярной кухни:
Шотландские креветки, завернутые в копченую лососину, в лимонно-сметанном соусе
Английскую спаржу, завернутую в камбрийскую ветчину и приготовленную на гриле
Панна-котту из садового горошка с перепелиными яйцами и лимонной вербеной
Тартар из томата и базилика с икрой из бальзамического уксуса
Рагу из курицы, припущенное в йогурте с томленым абрикосом
Крокеты из виндзорского барашка конфи с овощами и конфитюром из лука-шалота
Шпажки из теплой спаржи с моцареллой и томатами.
Горячее включало в себя фрикассе из курицы со сморчками и молодым луком-пореем,горохово-мятное ризотто с трюфелевым маслом и кружевными чипсами из пармезана и томленую 10 часов виндзорскую грудинку с хрустящей корочкой в яблочном соусе.
На сладкое гостям подали шампанское с фисташковыми пирожными «макарон», тарталетки с апельсиновым крем-брюле и с ревенем.
Свадебный торт— главное лакомство церемонии, будет подаваться в самом конце приема.
После оглашения меню появилась и его официальная фотография.
Источник:AP 2018
Торт испекла кондитер Клэр Патэк, заведующая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде. Он состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом из лимона и бузины с белковым масляным кремом швейцарская меренга.
Отмечается, что бузина для сиропа выросла в королевском саду резиденции в Сандрингеме, а рецепт бисквита разрабатывался специально для новобрачных. Торт украшен пионами и розами.
Пажи и подружки
В свиту подружек невесты и пажей на свадьбе вошли несколько детей — все не старше семи лет.
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Маркл решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.
Кто же в итоге был в свите подружек невесты и пажей?
Принцесса Шарлотта, три года. Племянница принца Гарри и Меган Маркл, дочь принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.
Принц Джордж Кембриджский, четыре года. Сын Кейт и Уильяма, племянник новобрачных.
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Флоренс ван Катсем, три года. Крестная дочь принца Гарри, дочь Николаса и Элис ван Катсем, друзей королевской семьи.
Джаспер Дайер, шесть лет. Сын наставника и друга принца Гарри Марка Дайера, крестный сын принца.
Двойняшки Брайан и Джон Малруни, семь лет, и Айви Малруни, четыре года. Мальчики несли шлейф Меган. Это дети Джессики и Бенедикта Малруни, друзей Маркл, с которыми она сблизилась во время съемок в сериале «Форс-мажоры» в Канаде.
Реми и Райлан Литт, шесть и семь лет. Дочери Бениты Литт, близкой подруги Меган Маркл, и ее крестные дочери.
Зали Уоррен, два года. Дочь Джейка Уоррена, друга принца Гарри по колледжу. Самая юная подружка невесты и крестная дочь Гарри.
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