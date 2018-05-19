Фильм Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Источник: AP 2018

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Японский фильм «Магазинные воришки» режиссёра Хирокадзу Корээда получил Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт в субботу корреспондент «Интерфакса».

Японский фильм «Магазинные воришки» рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Семья продолжает своё дружное существование, но однажды они видят объявление о пропавшей девочке, что влечёт за собой проблемы для семьи.

Вторую по значимости награду 71-го Каннского кинофестиваля, Гран-при, получил Спайк Ли за картину «Чёрный клановец».

Картина «Чёрный клановец» («BlacKkKlansman») с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает в ряды Ку-клукс-клана в начале 1970-х годов.

Ранее картину уже наградило Экуменическое жюри.

Приз жюри 71-го Каннского кинофестиваля получила ливанская драма «Капернаум» Надин Лабаки, передаёт в субботу корреспондент «Интерфакса». Картина «Капернаум» рассказывает историю мальчика по имени Зейн, который живёт в многодетной семье за чертой бедности. Он решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.

За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте за роль в картине «Догмэн» Маттео Гарроне. Он рассказывает о миролюбивом собачьем парикмахере в небольшом итальянском городке, которому приходится противостоять бывшему боксеру, терроризирующему местных жителей.