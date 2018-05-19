Фильм Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
Жюри кинофестиваля в Каннах присудило приз ливанской драме «Капернаум» Надин Лабаки.
Жюри кинофестиваля в Каннах присудило приз ливанской драме «Капернаум» Надин Лабаки.
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Японский фильм «Магазинные воришки» режиссёра Хирокадзу Корээда получил Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт в субботу корреспондент «Интерфакса».
Японский фильм «Магазинные воришки» рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки,
Вторую по значимости награду 71-го Каннского кинофестиваля,
Картина «Чёрный клановец» («BlacKkKlansman») с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает в ряды
Ранее картину уже наградило Экуменическое жюри.
Приз жюри 71-го Каннского кинофестиваля получила ливанская драма «Капернаум» Надин Лабаки, передаёт в субботу корреспондент «Интерфакса». Картина «Капернаум» рассказывает историю мальчика по имени Зейн, который живёт в многодетной семье за чертой бедности. Он решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.
За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте за роль в картине «Догмэн» Маттео Гарроне. Он рассказывает о миролюбивом собачьем парикмахере в небольшом итальянском городке, которому приходится противостоять бывшему боксеру, терроризирующему местных жителей.
Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей.