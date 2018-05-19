Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возвращение моряков в Крым поставит крест на Порошенко - СМИ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Новорожденные близнецы показали силу настоящей братской любви (видео)
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Почему так грустно жить без сексаИстория мужчины, который рассказал о том, что у него до 37 лет было секса, вызвала множество откликов
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Порошенко может ввести в Крыму "особый режим" - СМИ
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой
Российская plus-size модель потеряла юбку на красной дорожке
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
В Голландии будут бороться с массовым туризмом
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
21:52 (мск), источник: Интерфакс

Фильм Хирокадзу Корээда «Магазинные воришки» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

Жюри кинофестиваля в Каннах присудило приз ливанской драме «Капернаум» Надин Лабаки.

Источник: AP 2018

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Японский фильм «Магазинные воришки» режиссёра Хирокадзу Корээда получил Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского кинофестиваля, передаёт в субботу корреспондент «Интерфакса».

Новость
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды

Японский фильм «Магазинные воришки» рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки, из-за чего некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Семья продолжает своё дружное существование, но однажды они видят объявление о пропавшей девочке, что влечёт за собой проблемы для семьи.

Вторую по значимости награду 71-го Каннского кинофестиваля, Гран-при, получил Спайк Ли за картину «Чёрный клановец».

Картина «Чёрный клановец» («BlacKkKlansman») с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает в ряды Ку-клукс-клана в начале 1970-х годов.

Ранее картину уже наградило Экуменическое жюри.

Новость
Канны 2018: Ванесса Паради представила «Нож в сердце»

Приз жюри 71-го Каннского кинофестиваля получила ливанская драма «Капернаум» Надин Лабаки, передаёт в субботу корреспондент «Интерфакса». Картина «Капернаум» рассказывает историю мальчика по имени Зейн, который живёт в многодетной семье за чертой бедности. Он решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.

За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте за роль в картине «Догмэн» Маттео Гарроне. Он рассказывает о миролюбивом собачьем парикмахере в небольшом итальянском городке, которому приходится противостоять бывшему боксеру, терроризирующему местных жителей.

Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: самые яркие моменты
Петр Порошенко раскритиковал «Северный поток-2»
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Канада сенсационно проиграла Швейцарии в 1/2 финала ЧМ
Почему хамон такой дорогой?
Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном
Швеция разгромила США в полуфинале чемпионата мира
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь