Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах

Источник: Tengrinews

Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей. Получая награду, Самал Еслямова поблагодарила режиссера.

«Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь», — сказала она.

Социальная драма «Айка» повествует о девушке — мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.

Фильм снят в копродукции пяти компаний: это студия Сергея Дворцевого «Кинодвор», а также компании из Германии, Польши, Китая, Казахстана.