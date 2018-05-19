Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах
Лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля стала Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля стала Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей. Получая награду, Самал Еслямова поблагодарила режиссера.
«Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь», — сказала она.
Социальная драма «Айка» повествует о девушке — мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.
Фильм снят в копродукции пяти компаний: это студия Сергея Дворцевого «Кинодвор», а также компании из Германии, Польши, Китая, Казахстана.
Награды Каннского фестиваля — это произведения ювелирного искусства от дома Chopard. И по традиции в рамках кинофорума вручают призы Trophée Chopar. Ежегодно их получают молодые актеры. Для многих звезд эти награды стали первыми в карьере. А сегодня лучшими признаны австралийская актриса Элизабет Дебики и британец Джо Элвин.