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22:03 (мск), источник: Tengrinews

Самал Еслямова названа лучшей актрисой в Каннах

Лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля стала Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в картине «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, передает корреспондент Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей. Получая награду, Самал Еслямова поблагодарила режиссера.

«Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь», — сказала она.

Социальная драма «Айка» повествует о девушке — мигрантке из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.

Фильм снят в копродукции пяти компаний: это студия Сергея Дворцевого «Кинодвор», а также компании из Германии, Польши, Китая, Казахстана.

Награды Каннского фестиваля — это произведения ювелирного искусства от дома Chopard. И по традиции в рамках кинофорума вручают призы Trophée Chopar. Ежегодно их получают молодые актеры. Для многих звезд эти награды стали первыми в карьере. А сегодня лучшими признаны австралийская актриса Элизабет Дебики и британец Джо Элвин.

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