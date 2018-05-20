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01:01 (мск), источник: Интерфакс

Десятки улиц в центре Москвы перекроют из-за велопарада и двух забегов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — В связи с проведением в воскресенье Всероссийского велопарада, забега «Московский полумарафон» и «Плехановского кросса» в центре столицы временно будут закрыты для движения транспорта десятки улиц, сообщили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Так, в связи с велопарадом с 0:00 до 18:00 воскресенья будут перекрыты проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Кроме того, с 08:30 будет перекрыто Садовое кольцо на всём его протяжении. Движение для автомобилей будет открываться по мере прохождения колонны. Также с 13:00 воскресенья будет закрыта Каланчевская улица, которая вновь станет доступной для автомобилистов после прохождения велоколонны.

На время проведения полумарафона с 07:00 и примерно до 12:40 закроют для автомобилей улицу Лужники, Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую набережные, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, улицу Балчуг, Раушскую, Космодамианскую и Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и Васильевский спуск.

Помимо этого, сообщили в ЦОДД, 20 мая с 10:00 до 14:00 на время проведения «Плехановского кросса 2018» будут закрыты для транспорта Стремянный переулок, улица Щипок, Большой Строченовский переулок, улица Зацепа и Зацепский тупик.

В связи с перекрытиями временно изменится режим работы ряда маршрутов наземного транспорта. Подробная информация об изменениях размещена на сайте «Мосгортранса» и на остановках общественного транспорта.

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