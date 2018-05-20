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02:09 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: самый дорогой виски продали за $1,1 млн на аукционе в Гонконге

Односолодовый виски Macallan выдерживался в бочке с 1926-го по 1986 год.

ТАСС, 20 мая. Бутылка 60-летнего шотландского виски Macallan была продана за $1,1 млн на аукционе торгового дома Bonhams в Гонконге. Она стала самой дорогой бутылкой этого напитка, проданной на торгах, сообщило агентство Bloomberg.

Односолодовый виски шотландского производителя выдерживался в бочке с 1926-го по 1986 год. Лот, установивший рекорд, входил в серию из 12 бутылок объемом 0,75 л, подписанных итальянским художником Валерио Адами, который разработал дизайн этикетки.

Предыдущий рекорд, установленный на тех же торгах, продержался всего несколько часов. Он составлял $1,01 млн и принадлежал напитку 60-летней выдержки того же производителя. Бутылка входила в серию, которую оформил британский художник Питер Блейк, известный по работе над обложкой альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band группы Beatles.

До нынешних торгов рекорд принадлежал шестилитровой бутылке 60-летнего виски Macallan, которая была продана почти за $632 тыс. в 2014 году.

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