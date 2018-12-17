Ученые показали редких морских обитателей (видео)
За последние два года специалисты открыли более 30 новых глубоководных видов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
За последние два года специалисты открыли более 30 новых глубоководных видов.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.