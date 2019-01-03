Природа против человека. Как пустыня захватывает ОАЭ (фото)
Пейзажный фотограф Ириней Херек сделал серию снимков арабской страны с воздуха.
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Пейзажный фотограф Ириней Херек сделал серию снимков арабской страны с воздуха.
Несколько десятилетий назад на месте небоскребов и роскошных торговых центров Дубая и
Австралийский дизайнер и пейзажный фотограф Ириней Херек сделал серию снимков Объединенных Арабских Эмиратов с воздуха и наглядно показал, что не всегда человек способен выиграть эту битву с природой.
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