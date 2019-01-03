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10:28 (мск), источник: Mail.ru Новости

Природа против человека. Как пустыня захватывает ОАЭ (фото)

Пейзажный фотограф Ириней Херек сделал серию снимков арабской страны с воздуха.

Несколько десятилетий назад на месте небоскребов и роскошных торговых центров Дубая и Абу-Даби была пустыня. За короткое время человек смог отвоевать эти территории и приспособить их для комфортной жизни. Но природа не сдается.

Австралийский дизайнер и пейзажный фотограф Ириней Херек сделал серию снимков Объединенных Арабских Эмиратов с воздуха и наглядно показал, что не всегда человек способен выиграть эту битву с природой.

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