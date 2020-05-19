«Всегда готов!» Что и почему запрещалось пионерам Советского Союза?

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. С тех пор в этот день отмечается День пионерии.
А в 1928 году Центральное бюро Юных пионеров при ЦК ВЛКСМ приняло новую редакцию «Законов пионеров Советского Союза». Эти правила были обязательными для всех детей, носящих красные галстуки. Таковых было уже немало, так что шанс на создание «нового человека» выпадал нешуточный.
Дело в том, что солидным прицепом к «Законам» шёл свод правил и обычаев юных пионеров, на основании которого очень быстро слепили «Памятку пионеру и школьнику».
Пионеры-горнисты на торжественной линейке. 1960 год | Источник: РИА "Новости"
Даже беглый просмотр этого документа может повергнуть нашего современника как минимум в недоумение — до того дикими и нелепыми кажутся некоторые правила и рекомендации.
Часть из них представляются дикими по той только причине, что говорят об очевидных вещах — о тех, к которым мы привыкли и делаем уже на автомате. Но 90 лет назад — смешной по историческим меркам срок — это приходилось вдалбливать сызмала. И с превеликими трудами. Вот лишь несколько правил, несоблюдение которых запросто может превратить человека в животное:
- Не бери в рот, что побывало во рту у другого;
- При кашле закрывай рот рукой;
- Не доедай чужих объедков;
- Не пей из ключа или ручья, припавши ртом к воде;
- Мой руки перед едой и после уборной;
- Не плюй на пол и не бросай на него объедки и очистки;
- Не ешь невымытых овощей;
- Наблюдай, чтобы в постели не заводились насекомые.
То, что в раннем СССР обратили на это внимание, принялись с этим бороться и в довольно короткое время устранили явные дикость, свинство и натуральную помойку в быту, делает честь советской педагогической системе. И заодно показывает, с чем именно ей пришлось иметь дело.
Мыс Малая колокольня на озере Байкал. 1958 год | Источник: РИА "Новости"
В иных правилах пионеров натренированный взгляд видит грядущие перемены другого характера. В частности, такие, с которыми был принудительно ознакомлен каждый, кто слышал в свой адрес: «Почему в школу припёрся без сменки? Дневник на стол, родителей к директору!» Или: «Что значит, родители форму не успели купить? Ничего не знаю! Без формы в школе чтоб не появлялся!».
Дети, отдыхающие в санатории «Чолпон-Ата», расположенном на берегу озера Иссык-Куль. 1956 год | Источник: РИА "Новости"
А начиналось всё благостно — как рекомендации: «Если есть возможность, то уноси с собой в школу какую-нибудь запасную обувь. В школе ты ее переоденешь: будет в классах меньше грязи и пыли». Или вот: «В некоторых школах дети приносят с собой серенькие халатики (детская спецодежда), которые и надевают в школе. Обычай хороший и следовало бы его завести во всех школах». Обычай, может и хороший, но гораздо лучше, что советская школьная форма стала развиваться всё-таки не по принципу кошмара «сереньких халатиков», а по принципу милитари-стиля для мальчиков — гимнастёрка и фуражка и возрождения имперского стиля для девочек — платья с фартуком.
Но существовали правила и обычаи юных пионеров, которые вводят в реальный ступор. Как, например, вот это: «Пионер не подаёт руки для приветствия».
С. Красинский | «2-я выставка фоторепортажа», 1926 год
Существует даже хрестоматийный снимок с названием «Пионер не хочет здороваться за руку с председателем правительства СССР Алексеем Ивановичем Рыковым».
То, что Рыков был впоследствии объявлен врагом народа, признал свою вину и был расстрелян, к делу отношения не имеет. У пионера имелись другие причины не подавать будущему участнику «Правотроцкистского антисоветского блока» руки.
Пионеры в Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова в Ленинграде (Санкт-Петербург). 1955 год | Источник: РИА "Новости"
Конкретно — вот что: «Для приветствия у нас есть салют пионеров, а через рукопожатие можно передать заболевания». Идея здравая, особенно если вспомнить, сколько жизней, в том числе детских, унёс сыпной или брюшной тиф.
Но это ещё цветочки. Потому что следующее правило уже за гранью разумного вообще. Итак, внимание: «Пионер не играет в футбол!».
В преддверии открытия Чемпионата мира по футболу это послание давно минувших дней читается особенно шикарно. И, конечно, вызывает массу вопросов. Как же так? В Советском Союзе, где физподготовка считалась делом государственной важности, вдруг запрет на самую популярную игру?
Костер в летнем пионерском лагере. Московская область, 1938 год | Источник: РИА "Новости"
Да, именно так. И именно в целях правильного, безопасного физического воспитания. Советская медицина небезосновательно полагала, что «эксплуатация и нездоровый образ жизни ослабили организм рабочих, крестьян и их детей». А потому нагрузку на организм надо снизить. Вот что писал «Всеобщий календарь Российского общества Красного Креста» от 1925 г. по поводу футбола:
Эта игра вызывает сильное напряжение сердца и легко приводит к азарту, а сердце у пионера слабое, управлять собой пионер не сразу научается и в увлечении может вместо получаса проиграть 3 часа, что очень вредно… Высший совет физической культуры запрещает играть в футбол раньше 17 лет.
А ребята из Пролеткульта подвели под резонную медицинскую базу идеологические подпорки. Выходило у них вот что: «Игра является изобретением английской буржуазии, учит советскую молодежь обману… Принятый в футболе приём — финт — это обман, а, следовательно, он (финт) отрицательно влияет на советские качества пионера, занимающегося этим видом спорта…».
Пионеры изучают устройство радиоприемника. 1925 год | Источник: РИА "Новости"
Насколько ревностно соблюдали юные пионеры того времени это правило, бог весть. Зато о другом совершенно точно можно сказать, что даже самые дисциплинированные пионеры чихать на него хотели. Вот оно: «Не рассказывай младшим товарищам никаких страшных сказок, историй и происшествий». Богатейшая традиция страшилок типа «Бегут, бегут по стенке зелёные глаза, девочку задушат, да, да, да!» связана именно что с пионерскими лагерями.
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