Где находятся самые узкие улицы в мире (фото)
Пройти по ним сможет далеко не каждый.
Пройти по ним сможет далеко не каждый.
Экстремальных и необычных дорог хватает в каждой стране, но только в Европе можно найти самые узкие улочки в мире. Путешественники знают, что по некоторым улицам там невозможно проехать на машине — только на мотоцикле, велосипеде или пешком. Но
Например, в хорватском городе Врбник есть улица Кланчич, прославившаяся на весь свет своими маленькими размерами. Ее самая узкая часть составляет в ширину всего 43 сантиметра.
Еще больше трудностей у туристов может вызвать передвижение по немецкому городу Ройтлинген. Его знаменитая Шпройерхофштрасе составляет 50 сантиметров в самой широкой своей части и лишь 31 сантиметр — в самой узкой.
Но бесспорным лидером по части самых крохотных улиц является Франция. В коммуне Гассен (неподалеку от Сен-Тропе) находится улица Андроуно (L’Androuno), и пройти по ней до конца смогут только самые стройные. Узкий проход здесь составляет всего 29 сантиметров.
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