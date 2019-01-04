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11:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит остров, на который не пускают людей (фото)

С первых дней появления острова ученые начали проводить на нем исследования.

В Исландии есть уникальный маленький остров под названием Сюртсей (Surtsey). Он образовался 14 ноября 1963 года после извержения подводного вулкана, которое длилось около трех лет.

Изначально площадь острова была примерно 2,7 квадратных километров, но эрозия и волны уменьшили площадь острова до 1,5 квадратных километров.

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Сюртсей — остров необычный, так как он появился уже в современное время, и практически единственный, на котором ученые начали проводить исследования с первых же дней возникновения.

Дело в том, что остров состоял лишь из вулканической пемзы, а потому ученые смогли наблюдать, как на нем зарождается жизнь буквально «с нуля».

По их словам, первые микроорганизмы появились здесь уже спустя несколько часов. Постепенно на Сюртсей стали появляться растения, насекомые и птицы.

Ради чистоты эксперимента вход на остров с первых же дней был закрыт. Сюда никто не может попасть, кроме ограниченного круга ученых, которые должны внимательно следить за тем, чтобы случайно не нарушить естественный ход эволюции.

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