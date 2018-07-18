Дело о продаже психотропного препарата продолжается
Екатерина Коннова пока не получила подтверждение прекращения уголовного преследования.
Екатерина Коннова пока не получила подтверждение прекращения уголовного преследования.
Мать
Напомним, следственный отдел ОМВД РФ по Мещанскому району Москвы в июне 2018 года возбудил дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В петиции с требованием закрыть дело, размещенной на сайте change.org представителями детского хосписа «Дом с маяком» (к настоящему моменту собрала около 275 тыс. подписей), говорится, что госпожа Коннова приобрела на одном из
Специалисты хосписа отмечали, что в России диазепам в микроклизмах не зарегистрирован, поэтому родители детей с эпилепсией покупают его «за границей или на форумах»: «Он быстрее действует».
Ситуацию прокомментировали в Кремле: «В данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу», — сказал
Мы ожидали получить постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела еще 9 июля, однако этого не произошло. 13 июля я обратился в Мещанское ОВД с ходатайством о выдаче документа.
Адвокат отметил, что, так как на руки постановление не было получено, «мы не знали, действительно ли оно существует, соответственно, не знали, отменена ли в отношении Екатерины мера пресечения — подписка о невыезде».
«16 июля Екатерина Коннова давала объяснение в рамках новой доследственной проверки в УВД по ЦАО, само постановление мы не видели, но по крайней мере следователь сказал, что оно есть», — продолжил он.
Господин Манукян объяснил, что по итогам новой доследственной проверки правоохранительные органы «могут как отказать в возбуждении уголовного дела, так и снова возбудить его»: «По закону срок проверки сообщения о преступлении составляет три дня, в случае, если требуется проводить исследования, экспертизы и так далее, он может быть продлен на десять дней, и в максимальных случаях он продлевается до 30 дней. Практика показывает, что чаще всего проверка проходит 30 дней».
В ГУ МВД по Москве «Ъ» подтвердили как проведение доследственной проверки, так и существование постановления об отмене уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, отметив, что оно автоматически отменяет и подписку о невыезде. Почему постановление так и не дошло до фигурантов дела, источник «Ъ» в МВД сообщить затруднился, предположив, что «оно, возможно, отправлено почтой».
Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что нельзя связывать проведение доследственной проверки с задержкой предоставления текста постановления о прекращении дела. «Документ вручить все равно должны. Что касается доследственной проверки, то это может длиться практически бесконечно: отказ в возбуждении уголовного, отмена отказа — и по новой 30 суток, — пояснил адвокат Иван Манюкин.— Так может продолжаться, пока ситуация не стихнет». Адвокат Павел Астахов назвал постановление о прекращении уголовного дела в данной ситуации «самым главным документом»: «На его подготовку требуется не больше суток. Прямое указание главы МВД обязательно для следователей любого уровня. Оно исполняется в течение 24 часов. Затем обвиняемый и его представители должны быть ознакомлены с документом».
Валерия Мишина, Максим Варывдин