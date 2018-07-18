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18 июля, источник: Газета Коммерсантъ

Дело о продаже психотропного препарата продолжается

Екатерина Коннова пока не получила подтверждение прекращения уголовного преследования.

Источник: Детский хоспис "Дом с маяком"

Мать ребенка-инвалида Екатерина Коннова, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте психотропного препарата диазепам, пока не смогла получить постановление о прекращении дела. Об этом «Ъ» сообщил адвокат госпожи Конновой Юрий Манукян. Пока официальная информация об отмене постановления о возбуждении уголовного дела содержится только в релизе МВД. Как заявили «Ъ» в правоохранительных органах, постановление существует, а по делу Екатерины Конновой проводится доследственная проверка.

Екатерина Коннова пока не получила постановление о прекращении уголовного дела, по которому проходила в качестве обвиняемой в незаконном сбыте психотропного препарата диазепам (входит в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ).
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Напомним, следственный отдел ОМВД РФ по Мещанскому району Москвы в июне 2018 года возбудил дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В петиции с требованием закрыть дело, размещенной на сайте change.org представителями детского хосписа «Дом с маяком» (к настоящему моменту собрала около 275 тыс. подписей), говорится, что госпожа Коннова приобрела на одном из интернет-форумов 20 микроклизм с диазепамом для сына Арсения (является пациентом хосписа), но затем, получив бесплатно этот же препарат в ампулах, оставшиеся пять микроклизм решила продать на том же форуме.

Специалисты хосписа отмечали, что в России диазепам в микроклизмах не зарегистрирован, поэтому родители детей с эпилепсией покупают его «за границей или на форумах»: «Он быстрее действует».

Ситуацию прокомментировали в Кремле: «В данном конкретном случае не должно быть места формальному подходу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 6 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что руководство Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве приняло решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

Мы ожидали получить постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела еще 9 июля, однако этого не произошло. 13 июля я обратился в Мещанское ОВД с ходатайством о выдаче документа.
Юрий Манукян
адвокат госпожи Конновой

Адвокат отметил, что, так как на руки постановление не было получено, «мы не знали, действительно ли оно существует, соответственно, не знали, отменена ли в отношении Екатерины мера пресечения — подписка о невыезде».

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«16 июля Екатерина Коннова давала объяснение в рамках новой доследственной проверки в УВД по ЦАО, само постановление мы не видели, но по крайней мере следователь сказал, что оно есть», — продолжил он.

Адвокат добавил, что намерен подать новое ходатайство о получении всех материалов, составленных в отношении его подзащитной.

Господин Манукян объяснил, что по итогам новой доследственной проверки правоохранительные органы «могут как отказать в возбуждении уголовного дела, так и снова возбудить его»: «По закону срок проверки сообщения о преступлении составляет три дня, в случае, если требуется проводить исследования, экспертизы и так далее, он может быть продлен на десять дней, и в максимальных случаях он продлевается до 30 дней. Практика показывает, что чаще всего проверка проходит 30 дней».

В ГУ МВД по Москве «Ъ» подтвердили как проведение доследственной проверки, так и существование постановления об отмене уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, отметив, что оно автоматически отменяет и подписку о невыезде. Почему постановление так и не дошло до фигурантов дела, источник «Ъ» в МВД сообщить затруднился, предположив, что «оно, возможно, отправлено почтой».

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Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что нельзя связывать проведение доследственной проверки с задержкой предоставления текста постановления о прекращении дела. «Документ вручить все равно должны. Что касается доследственной проверки, то это может длиться практически бесконечно: отказ в возбуждении уголовного, отмена отказа — и по новой 30 суток, — пояснил адвокат Иван Манюкин.— Так может продолжаться, пока ситуация не стихнет». Адвокат Павел Астахов назвал постановление о прекращении уголовного дела в данной ситуации «самым главным документом»: «На его подготовку требуется не больше суток. Прямое указание главы МВД обязательно для следователей любого уровня. Оно исполняется в течение 24 часов. Затем обвиняемый и его представители должны быть ознакомлены с документом».

Валерия Мишина, Максим Варывдин

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