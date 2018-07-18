DJ Smash прокомментировал приговор избившим его людям: экс-депутату Телепневу и Ванкевичу
Музыкант поблагодарил Тимати за поддержку и сообщил о том, что Телепнева ожидает еще один суд.
Музыкант поблагодарил Тимати за поддержку и сообщил о том, что Телепнева ожидает еще один суд.
Андрей Ширман — DJ Smash в своем Инстаграм прокомментировал приговор избившим его Александру Телшепневу и Сергею Ванкевичу:
«Телепнев и Ванкевич получили сегодня по два года лишения свободы с отбыванием в
Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова, в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус.
Напомним, сегодня в Ленинском суде завершилось дело об избиении Андрея Ширмана в ночном клубе «Дом культуры».