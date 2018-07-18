DJ Smash прокомментировал приговор избившим его людям: экс-депутату Телепневу и Ванкевичу

Источник: Комсомольская правда

Андрей Ширман — DJ Smash в своем Инстаграм прокомментировал приговор избившим его Александру Телшепневу и Сергею Ванкевичу:

«Телепнев и Ванкевич получили сегодня по два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении каждому. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении последних пяти месяцев, это не только моя победа, это победа нашего общества. Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату Тимати за неоценимый вклад.

Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова, в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlXYu5jnYt9/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlXYu5jnYt9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Телепнев и Ванкевич получили сегодня по два года лишения свободы с отбыванием к колонии-поселении каждому, квалификация со.112 ч.2 п. г,д УК РФ. Спасибо всем кто поддерживал меня на протяжении последних пяти месяцев, это не только моя победа, это победа нашего общества. Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату @timatiofficial за неоценимый вклад. Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова , в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/djsmash/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Smash</a> (@djsmash) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T07:56:29+00:00">18 Лип 2018 р. о 12:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.