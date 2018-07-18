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14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

DJ Smash прокомментировал приговор избившим его людям: экс-депутату Телепневу и Ванкевичу

Музыкант поблагодарил Тимати за поддержку и сообщил о том, что Телепнева ожидает еще один суд.

Источник: Комсомольская правда

Андрей Ширман — DJ Smash в своем Инстаграм прокомментировал приговор избившим его Александру Телшепневу и Сергею Ванкевичу:

«Телепнев и Ванкевич получили сегодня по два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении каждому. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении последних пяти месяцев, это не только моя победа, это победа нашего общества. Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату Тимати за неоценимый вклад.

Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления. Благодарю правоохранительные и судебные органы региона за объективный результат по делу. Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова, в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус.

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Напомним, сегодня в Ленинском суде завершилось дело об избиении Андрея Ширмана в ночном клубе «Дом культуры».

Избившие DJ Smash экс-депутат и его друг получили по 2 года колонии
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10:42 (мск)© Ньюстюб
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