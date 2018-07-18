Храпуновым заочно избрана мера пресечения в виде ареста

В. Храпунов, Л. Храпунова, А. Ильясов, и в отношении девяти лиц, которые обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 млн долларов.

Согласно статье УПК РК «Участие подсудимого в главном судебном разбирательстве», суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд.

Подсудимым В. Храпунову, Л. Храпуновой и А. Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей).

17 июля 2018 года данное уголовное дело принято в производство, и по делу назначено предварительное слушание на 26 июля 2018 года в 09.00 часов.