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15:14 (мск), источник: Newtimes.kz

Храпуновым заочно избрана мера пресечения в виде ареста

В специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы поступило уголовное дело в отношении четы Храпуновых и еще десяти лиц, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Алматинского городского суда.

В. Храпунов, Л. Храпунова, А. Ильясов, и в отношении девяти лиц, которые обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 млн долларов.

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Согласно статье УПК РК «Участие подсудимого в главном судебном разбирательстве», суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд.

Подсудимым В. Храпунову, Л. Храпуновой и А. Ильясову заочно избрана мера пресечения в виде ареста (содержание под стражей).

17 июля 2018 года данное уголовное дело принято в производство, и по делу назначено предварительное слушание на 26 июля 2018 года в 09.00 часов.

Напомним, прокуратура Алматы направила в суд дело в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, Ильясова А. и еще девяти лиц.

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