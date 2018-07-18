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15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике ужесточили режим охраны после крупного пожара

Территорию патрулируют верхом на конях, на транспорте и с воздуха.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники Воронежского заповедника усилили патрулирование особо охраняемой территории в целях выявления нарушений режима охраны, сообщила пресс-служба заповедника в среду, 18 июля. Такую меру предприняли после крупного пожара, нанесшего ущерб на площади 67 га.

Плановые рейдовые мероприятия в заповеднике и в заказниках «Воронежский» и «Каменная степь» проводятся регулярно. Сотрудники отдела охраны патрулируют территорию на автотранспорте, с воды, верхом на конях, наблюдают за ней с воздуха.

Между тем специалисты заповедника отметили, что жители прилегающих к заповеднику сельских поселений недовольны ужесточением режима охраны. Общаясь в соцсетях, они советуют «не жаловаться на поджоги». В то же время и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев пояснил, что пожары на территории охраняемой зоны несут прямую угрозу не только флоре и фауне Усманского бора, но и самим жителям близлежащих населенных пунктов.

— Заповедник — природная территория, не предназначенная для какой-либо хозяйственной деятельности человека, нарушение заповедного режима грозит серьезными последствиями — вплоть до уголовной ответственности. Посещение заповедника без специального разрешения запрещено, — отметил Сергей Кокорев.

В начале лета огонь прошел более 60 га заповедной территории. Лесная подстилка в одном из кварталов Борского участкового лесничества загорелась 23 июня. Площадь возгорания составила 67 га. Сотрудники заповедника написали заявление в полицию по факту поджога лесной подстилки. Причины возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

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