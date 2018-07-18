Путин анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов

«Как и говорил в послании Федеральному собранию, мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий, использовать для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения», — сказал Путин в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме в среду.