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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин анонсировал масштабную программу по преобразованию российских городов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Программа пространственного развития России позволит преобразовать большие и малые города в стране, обустроить инфраструктуру сельских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Как и говорил в послании Федеральному собранию, мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий, использовать для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения», — сказал Путин в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме в среду.

Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновления городской среды, формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования.
Владимир Путин
президент РФ

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