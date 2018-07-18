Японские военные показали мускулы: необычный конкурс красоты прошел в Токио
Конкурс красоты среди служащих Сил самообороны Японии (так называются вооруженные силы страны) прошел в Токио. Победителем стал сержант Мицуеси Мори.
Конкурс красоты среди служащих Сил самообороны Японии (так называются вооруженные силы страны) прошел в Токио. Победителем стал сержант Мицуеси Мори.
Конкурс красоты среди служащих Сил самообороны Японии (так называются вооруженные силы страны) прошел в Токио. Победителем стал сержант Мицуеси Мори.