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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Японские военные показали мускулы: необычный конкурс красоты прошел в Токио

Конкурс красоты среди служащих Сил самообороны Японии (так называются вооруженные силы страны) прошел в Токио. Победителем стал сержант Мицуеси Мори.

Источник: РИА Новости

Конкурс красоты среди служащих Сил самообороны Японии (так называются вооруженные силы страны) прошел в Токио. Победителем стал сержант Мицуеси Мори.

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