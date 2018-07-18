Забастовка ассенизаторов может привести к экологической катастрофе в Новосибирске
Забастовка ассенизаторов может привести к экологической катастрофе, уверены жители частного сектора Новосибирска. Уже вторые сутки сливы в поселке Восток не чистят.
Забастовка ассенизаторов может привести к экологической катастрофе, уверены жители частного сектора Новосибирска. Уже вторые сутки сливы в поселке Восток не чистят.
Улица Ростовская посёлка Восток. Жители вторые сутки не могут вызвать ассенизаторов. Только вчера узнали — предприниматели, которые зарабатывают на отходах жизнедеятельности, бастуют: именно здесь Горводоканал закрыл слив для сброса нечистот. Другой точки в Дзержинском районе нет. А если возить на другие две — на Первомайку и за Мочищенский карьер, — стоимость услуги для горожан увеличится.
Пётр Донцов, предприниматель: «Если, например, с Дзержинского района возить на разъезд Иня, то цена на откачку будет вдвое дороже — нам невыгодно будет возить. То есть нам выгодно будет, но народу — невыгодно платить».
Ассенизаторские машины и сегодня утром простаивали — при том, что за несколько часов один такой автомобиль может принести владельцу доход в несколько десятков тысяч рублей.
Остап Григорьянц, корреспондент: «Объем вот такой бочки — восемь кубических метров. Для того чтобы откачать один кубометр жидких бытовых отходов, такому автомобилю требуется ровно минута. Но на то, чтобы решить проблему в городе, потребовалось больше времени».
Под угрозой не только бизнес десятков
Кирилл Ревука, и. о. начальника службы «Водосбыт» МУП «Горводоканал»: «Было принято решение о временном открытии данной точки. Наверное,
Вот только найти её в городе, где жилые дома строят на каждом пустыре, почти невозможно. По нормам, от слива до жилого дома должно быть не менее 300 метров, иначе зловоний не избежать, да и коммуникации должны соответствовать техническим требованиям. Проложить новые — дорого. Сегодня на этот слив добро дали, что дальше — узнаем через три недели.