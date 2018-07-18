Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Додон позволил неслыханную наглость на встрече с Путиным - СМИ
Китаец попытался задуть загоревшийся автомобиль (видео)
Эти фразы нужно говорить ребенку каждый день
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
6 неожиданных лайфхаков, которые помогут не обгореть летом
Американская активистка залезла на Статую Свободы Манифестанты выступали против миграционной политики Трампа
Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов
Юлия Барановская отправилась с детьми в круиз по океану
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
"Стринги на плечи натянула": фанаты высмеяли бикини Глюкозы - СМИ
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Путин заявил о реакции РФ, если Украина и Грузия вступят в НАТО
Минтруд рассказал о балльной системе пенсий
“Элитный” ребенок чуть не подрался с детьми на площадке
Актер Прилучный лежит в больнице под капельницей
В Москве пройдет глобальная распродажа жилья
Кто из миллиардеров покупает необитаемые острова
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
32Сборная России обошла «Красную фурию»
15:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Забастовка ассенизаторов может привести к экологической катастрофе в Новосибирске

Забастовка ассенизаторов может привести к экологической катастрофе, уверены жители частного сектора Новосибирска. Уже вторые сутки сливы в поселке Восток не чистят.

Источник: Вести - Новосибирск

Улица Ростовская посёлка Восток. Жители вторые сутки не могут вызвать ассенизаторов. Только вчера узнали — предприниматели, которые зарабатывают на отходах жизнедеятельности, бастуют: именно здесь Горводоканал закрыл слив для сброса нечистот. Другой точки в Дзержинском районе нет. А если возить на другие две — на Первомайку и за Мочищенский карьер, — стоимость услуги для горожан увеличится.

Пётр Донцов, предприниматель: «Если, например, с Дзержинского района возить на разъезд Иня, то цена на откачку будет вдвое дороже — нам невыгодно будет возить. То есть нам выгодно будет, но народу — невыгодно платить».

Ассенизаторские машины и сегодня утром простаивали — при том, что за несколько часов один такой автомобиль может принести владельцу доход в несколько десятков тысяч рублей.

Остап Григорьянц, корреспондент: «Объем вот такой бочки — восемь кубических метров. Для того чтобы откачать один кубометр жидких бытовых отходов, такому автомобилю требуется ровно минута. Но на то, чтобы решить проблему в городе, потребовалось больше времени».

Под угрозой не только бизнес десятков предпринимателей-чистильщиков, но и экология сразу нескольких районов, где есть частный сектор. Горводоканал отреагировал через сутки после начала забастовки.

Кирилл Ревука, и. о. начальника службы «Водосбыт» МУП «Горводоканал»: «Было принято решение о временном открытии данной точки. Наверное, две-три недели эта точка поработает. За это время у нас будет создана рабочая группа, которая в форсированном режиме будет заниматься поиском альтернативы».

Вот только найти её в городе, где жилые дома строят на каждом пустыре, почти невозможно. По нормам, от слива до жилого дома должно быть не менее 300 метров, иначе зловоний не избежать, да и коммуникации должны соответствовать техническим требованиям. Проложить новые — дорого. Сегодня на этот слив добро дали, что дальше — узнаем через три недели.

Все новости региона
Тринадцатилетний мальчик из Новосибирской области пропал в горах Сочи
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС
Падение самолета сняли на видео изнутри
Путин анонсировал преобразование городов России
Как выглядит проклятый остров в Италии (фото)
В Госдуме предложили продавать воду по 15 рублей за бутылку
Изолента вместо купальника: фотограф придумал новый супертренд
Ученые рассказали, сколько можно пить алкоголя
Спорт
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира О главных трансферах первой половины лета, которые вы могли пропустить из-за ЧМ-2018
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД Иногда отступать от требований правил дорожного движения смогут сотрудники Росгвардии
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
В Москве нашли 50 странных зданий
Как дизайнеры оформляют свои кухни: 6 ярких примеров
Назван любимый район московских новоселов
Леди
5 модных трендов уходящего лета (фото) С каждым кадром съемки все дальше погружаемся в будущее и все точнее понимаем, как носить самые остромодные вещи
Дети
Максим Галкин показал трогательный ролик о детях и жене Пользователи соцсетей умилились новому видео с близнецами.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь