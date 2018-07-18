В новых омских автобусах кондукторов могут заменить валидаторы с турникетами
Как стало известно «СуперОмску», в департаменте транспорта администрации города обсуждается возможность установки в новых автобусах валидаторов с турникетами.
Как стало известно «СуперОмску», в департаменте транспорта администрации города обсуждается возможность установки в новых автобусах валидаторов с турникетами.
Такая система позволит обойтись без услуг кондукторов. Пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным способом, прикладывая к датчику карты или мобильные телефоны.
Похожая система действует в общественном транспорте Москвы. Отметим, что окончательного решения о введении валидаторов в мэрии Омска не принято. Вопрос предстоит обсудить с экспертами и транспортниками. Также до сих пор не просчитана экономическая составляющая.
Если решение будет принято, то валидаторы будут действовать в тестовом режиме в нескольких новых автобусах. Всего для Омска планируется приобрести в лизинг 150 новых автобусов «Вектор-Next» в комплектации «Доступная среда» с кондиционером вместительностью 52 пассажира.