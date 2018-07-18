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15:05 (мск), источник: СуперОмск

В новых омских автобусах кондукторов могут заменить валидаторы с турникетами

Как стало известно «СуперОмску», в департаменте транспорта администрации города обсуждается возможность установки в новых автобусах валидаторов с турникетами.

Источник: РИА "Новости"

Такая система позволит обойтись без услуг кондукторов. Пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным способом, прикладывая к датчику карты или мобильные телефоны.

Похожая система действует в общественном транспорте Москвы. Отметим, что окончательного решения о введении валидаторов в мэрии Омска не принято. Вопрос предстоит обсудить с экспертами и транспортниками. Также до сих пор не просчитана экономическая составляющая.

Если решение будет принято, то валидаторы будут действовать в тестовом режиме в нескольких новых автобусах. Всего для Омска планируется приобрести в лизинг 150 новых автобусов «Вектор-Next» в комплектации «Доступная среда» с кондиционером вместительностью 52 пассажира.

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