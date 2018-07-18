В новых омских автобусах кондукторов могут заменить валидаторы с турникетами

Источник: РИА "Новости"

Такая система позволит обойтись без услуг кондукторов. Пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным способом, прикладывая к датчику карты или мобильные телефоны.

Похожая система действует в общественном транспорте Москвы. Отметим, что окончательного решения о введении валидаторов в мэрии Омска не принято. Вопрос предстоит обсудить с экспертами и транспортниками. Также до сих пор не просчитана экономическая составляющая.