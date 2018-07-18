«Флора-2018» в Омске: чем удивят жителей города

В скором времени в Омске начнет работу ежегодная выставка «Флора». В 2018 году основной идеей композиций станут путешествия и страны. Горожан познакомят с культурой, традициями, национальным колоритом Китая, Индии, Швеции, Шотландии.

В мэрии приоткрыли тайну и рассказали какие сюрпризы приготовили частные компании — участники выставки. В одной точке из цветов «вырастет» лондонский Биг Бен, а в другой — посетители увидят элементы известного парка Гуэля, что находится в Барселоне. Тут же в сквере появится воздушный шар.

На выставке будут организованы фотозоны, мастер-классы, дегустации, флешмобы, розыгрыши.

С 3 по 5 августа запланированы праздничные мероприятия.

Утром 3 августа начнется концертная программа, а в 13.00 состоится торжественное открытие выставки, после чего продолжится концерт.