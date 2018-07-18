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15:05 (мск), источник: АиФ Волгоград

Трамвай № 1 в Волгограде перестанет обслуживать две остановки

Разворотное кольцо для электротранспорта в Ворошиловском районе теперь будут использовать только в крайних случаях.

В связи с сильным падением пассажиропотока трамвай № 1 с 1 августа перестанет осуществлять посадку и высадку людей на остановках «Мончегорская» и «Улица Просвещения».

Волгоградцам, которым нужны эти две остановки, предлагают пересесть на трамвай № 4, который почти полностью повторяет маршрут № 1. Он проезжает от конечной «Детский центр» через остановку «Череповецкая» и захватывает «Мончегорскую» и «Улицу Просвещения».

Разворотное кольцо в Ворошиловском районе будут использовать на случай ЧС, для организации движения трамваев № 3 и 4.

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