Трамвай № 1 в Волгограде перестанет обслуживать две остановки

В связи с сильным падением пассажиропотока трамвай № 1 с 1 августа перестанет осуществлять посадку и высадку людей на остановках «Мончегорская» и «Улица Просвещения».

Волгоградцам, которым нужны эти две остановки, предлагают пересесть на трамвай № 4, который почти полностью повторяет маршрут № 1. Он проезжает от конечной «Детский центр» через остановку «Череповецкая» и захватывает «Мончегорскую» и «Улицу Просвещения».