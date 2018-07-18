Трамвай № 1 в Волгограде перестанет обслуживать две остановки
Разворотное кольцо для электротранспорта в Ворошиловском районе теперь будут использовать только в крайних случаях.
Разворотное кольцо для электротранспорта в Ворошиловском районе теперь будут использовать только в крайних случаях.
В связи с сильным падением пассажиропотока трамвай № 1 с 1 августа перестанет осуществлять посадку и высадку людей на остановках «Мончегорская» и «Улица Просвещения».
Волгоградцам, которым нужны эти две остановки, предлагают пересесть на трамвай № 4, который почти полностью повторяет маршрут № 1. Он проезжает от конечной «Детский центр» через остановку «Череповецкая» и захватывает «Мончегорскую» и «Улицу Просвещения».
Разворотное кольцо в Ворошиловском районе будут использовать на случай ЧС, для организации движения трамваев № 3 и 4.