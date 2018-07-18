Названа новая дата проведения «Велоночи-2018» в Воронеже
Крупное велособытие перенесли на середину сентября.
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Крупное велособытие перенесли на середину сентября.
Организаторы назвали новую дату проведения «Велоночи-2018» в Воронеже.
Крупное велособытие, которое перенесли с мая на осень, пройдет в ночь с 14 на 15 сентября на Адмиралтейской площади. Как уже ранее сообщал «АиФ-Черноземье», «Велоночь» перенесли
Напомним, к шестой «Велоночи» присоединились около пяти тысяч воронежцев. В прошлом году велопробег перерос в масштабный фестиваль.