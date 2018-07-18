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15:05 (мск), источник: АиФ Черноземье

Названа новая дата проведения «Велоночи-2018» в Воронеже

Крупное велособытие перенесли на середину сентября.

Организаторы назвали новую дату проведения «Велоночи-2018» в Воронеже.

Крупное велособытие, которое перенесли с мая на осень, пройдет в ночь с 14 на 15 сентября на Адмиралтейской площади. Как уже ранее сообщал «АиФ-Черноземье», «Велоночь» перенесли из-за того, что организаторы не успевали подготовить ежегодное событие на должном уровне.

Напомним, к шестой «Велоночи» присоединились около пяти тысяч воронежцев. В прошлом году велопробег перерос в масштабный фестиваль.

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