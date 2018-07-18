Названа новая дата проведения «Велоночи-2018» в Воронеже

Крупное велособытие, которое перенесли с мая на осень, пройдет в ночь с 14 на 15 сентября на Адмиралтейской площади. Как уже ранее сообщал «АиФ-Черноземье», «Велоночь» перенесли из-за того, что организаторы не успевали подготовить ежегодное событие на должном уровне.