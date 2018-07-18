Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной только 1,5 месяца

Администрация Самары немного скорректировала график перекрытия улицы Куйбышева. Напомним, горожанам и властям так понравилось проводить там танцевальные шествия во время ЧМ-2018, что улицу решили оставить пешеходной и после окончания футбольного праздника.

Ранее планировалась, что улицу Куйбышева будут перекрывать по выходным до конца сентября, однако в итоге было решено немного подсократить по времени этот эксперимент. Улица Куйбышева будет пешеходной от улицы Венцека до улицы Красноармейской только с 21 июля по 2 сентября.

— Такая схема будет действовать временно в качестве эксперимента до начала сентября, окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей города, — рассказали в мэрии Самары.

Данные корректировки затронут и общественный транспорт: схема движения автобусов и троллейбусов будет меняться с 00:00 субботы до 24:00 воскресенья. Поедут в объезд автобусы №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297 и троллейбус № 6. А вот троллейбус № 16 работать в эти дни не будет.