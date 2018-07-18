Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналист США рассердил Путина вопросом о «бомбардировке»
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
6 неожиданных лайфхаков, которые помогут не обгореть летом
На историю матери ребенка-инвалида обратили внимание в Кремле Уголовное дело о «сбыте» наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено
Дети Филиппа Киркорова отдыхают без него в Греции
Максим Галкин показал трогательный ролик о детях и жене
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Кристина Асмус показала себя в неожиданном образе на съемках
Трусы до плеч: Сеть высмеяла откровенный купальник Глюкозы - СМИ
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Ил-76 сбросил 40 тонн воды на инспекторов ДПС
«Буран» – новый российский бронеавтомобиль (фото)
“Элитный” ребенок чуть не подрался с детьми на площадке
Актер Прилучный лежит в больнице под капельницей
В Москве пройдет глобальная распродажа жилья
Кто из миллиардеров покупает необитаемые острова
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
32Сборная России обошла «Красную фурию»
15:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловском детском лагере перелом лечили зеленкой

Проверяющие не оценили.

Прокуратура Свердловской области подвела промежуточные итоги проверок детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) региона. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, чаще всего в них не соблюдают санитарные правила при организации питания детей. Кроме того, в жилых корпусах зачастую отсутствуют москитные сетки, туалетная бумага и полотенца для рук. Помещения недостаточно тщательно моют, а уборочный инвентарь хранится с нарушениями.

Читайте также
Закрытый из-за отравления более 60 детей детский лагерь на Урале возобновил работу

Одним из самых проблемных стал загородный оздоровительный лагерь «Сосновый» в Кушве. В начале июня там подхватили кишечную инфекцию 64 ребенка и двое вожатых: они провели в больнице неделю. Эпидемиологическое расследование выявило, что на кухне в лагере хранилась питьевая вода в бутылках без документов о качестве и безопасности. Кроме того, продукты хранились с нарушениями температурного режима. Также были обнаружены овощи с признаками гниения, а в смывах с мясорубки и терки для сырых овощей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В этом же лагере выявили случай ненадлежащего оказания помощи ребенку медработником. 6 июня воспитанник лагеря неудачно упал на асфальт, после чего пришел в медпункт с жалобой на боль в руке. Рану обработали перекисью водорода и зеленкой. На следующий день, когда мальчик пришел к врачу снова, жалуясь на боль, ему повторили «процедуру».

Приехавшая за ребенком мать увидела опухшую руку сына и отвезла его к врачам. В ГБУЗ «Центральная городская больница Кушвы» пострадавшему поставили диагноз «закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением».

Роспотребнадзор возбудил в отношении лагеря, а также директора, завпроизводством столовой и медработника административные дела. Директор также получил представление от прокуратуры. Кроме того, расследуется уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Стоит отметить, что всего в регионе прокуроры выявили более 500 нарушений. Внесено 112 представлений, возбуждено 93 административных дела, направлено 15 исков.

Все новости региона
Стройкомпания из ХМАО задолжала работникам 47 миллионов рублей
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС
Путин анонсировал преобразование городов России
Падение самолета сняли на видео изнутри
Как выглядит проклятый остров в Италии (фото)
Умер бывший солист группы «Доктор Ватсон»
В Госдуме предложили продавать воду по 15 рублей за бутылку
Изолента вместо купальника: фотограф придумал новый супертренд
Спорт
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира О главных трансферах первой половины лета, которые вы могли пропустить из-за ЧМ-2018
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД Иногда отступать от требований правил дорожного движения смогут сотрудники Росгвардии
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Россиянка заставила сотрудников МЧС вскрыть чужую квартиру
Чиновники передумали заставлять людей страховать жилье
Как дизайнеры оформляют свои кухни: 6 ярких примеров
Леди
5 модных трендов уходящего лета (фото) С каждым кадром съемки все дальше погружаемся в будущее и все точнее понимаем, как носить самые остромодные вещи
Дети
Максим Галкин показал трогательный ролик о детях и жене Пользователи соцсетей умилились новому видео с близнецами.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь