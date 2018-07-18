В свердловском детском лагере перелом лечили зеленкой

Прокуратура Свердловской области подвела промежуточные итоги проверок детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) региона. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, чаще всего в них не соблюдают санитарные правила при организации питания детей. Кроме того, в жилых корпусах зачастую отсутствуют москитные сетки, туалетная бумага и полотенца для рук. Помещения недостаточно тщательно моют, а уборочный инвентарь хранится с нарушениями.

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Одним из самых проблемных стал загородный оздоровительный лагерь «Сосновый» в Кушве. В начале июня там подхватили кишечную инфекцию 64 ребенка и двое вожатых: они провели в больнице неделю. Эпидемиологическое расследование выявило, что на кухне в лагере хранилась питьевая вода в бутылках без документов о качестве и безопасности. Кроме того, продукты хранились с нарушениями температурного режима. Также были обнаружены овощи с признаками гниения, а в смывах с мясорубки и терки для сырых овощей обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В этом же лагере выявили случай ненадлежащего оказания помощи ребенку медработником. 6 июня воспитанник лагеря неудачно упал на асфальт, после чего пришел в медпункт с жалобой на боль в руке. Рану обработали перекисью водорода и зеленкой. На следующий день, когда мальчик пришел к врачу снова, жалуясь на боль, ему повторили «процедуру».

Приехавшая за ребенком мать увидела опухшую руку сына и отвезла его к врачам. В ГБУЗ «Центральная городская больница Кушвы» пострадавшему поставили диагноз «закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением».

Роспотребнадзор возбудил в отношении лагеря, а также директора, завпроизводством столовой и медработника административные дела. Директор также получил представление от прокуратуры. Кроме того, расследуется уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.