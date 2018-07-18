Насколько безопасны детские лагеря под Петербургом

— Мы регулярно занимаемся мониторингом Интернета, — отметила начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Петербургу Лидия Яковлева. — И уже выявили 12 юрлиц, которые дали в Сети объявления об организации детских лагерей, но не уведомили нас. В соответствии с Административным кодексом мы выдали им предостережения, поскольку открываться без санэпидзаключения они не имеют права. Кроме того, им грозит ответственность за недостоверную информацию. А работа по выявлению новых несанкционированных лагерей идет и сейчас.

Впрочем, даже в лагерях со всеми выправленными санитарными бумагами то и дело выявляют нарушения. Так, недавно родители детей из лагеря «Мечта» под Приозерском обратились в СМИ с жалобой на еду с плесенью и подгнившие фрукты, хотя проведенная проверка нарушений не выявила. Однако самый громкий случай произошел в лагере «Серебряный ручей», где, казалось бы, ни с того ни с сего заразились кишечной инфекцией 20 детей.

— Это как раз яркий пример того, как даже в учреждении, прошедшем санитарные проверки, может моментально развиться эпидемиологический процесс и создать опасную ситуацию, — отметила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк. — Нам по «горячей линии» позвонила мама ребенка. Рассказала, что половина лагеря, извините, сидит на горшках.

Первое, что сделали чиновники, — позвонили в сам «Серебряный ручей». В медпункте сказали: да, кто-то жаловался на рвоту и прочие симптомы, но регистрировать ничего не стали. Вроде как мелкий случай.

— Узнай мы об этом сразу, были бы в лагере в тот же день. Уже при нас шестеро детей обратились за помощью, а пройдя по корпусам, мы нашли еще десятерых заболевших. А потом выяснилось, что в лагере работают вожатые, не прошедшие обследование на вирусоносители. Они к тому же помогали разносить еду в столовой. И у них тоже норовирус, — подчеркнула Ольга Историк. — Таковы последствия у «несущественных» нарушений. Не успей мы вовремя, слегло бы 90 процентов лагеря, а в нем 300 человек. Для Петербурга и Ленобласти вирусы — не надуманная, а вполне реальная проблема, не наше желание придумать какие-то дополнительные проверки. Обследоваться сейчас должны все сотрудники — не только пищеблок, но и вожатые, и все, кто работает с детьми.

Еще один вопрос, который волнует всех, — пожарная безопасность.

Особенно в детских учреждениях, особенно после трагедии в Кемерове. Статистика МЧС выглядит в этом отношении довольно мрачно — при подготовке к сезону в детских оздоровительных учреждениях только на территории Петербурга выявлено 693 нарушения.

Правда, спасатели уверяют, что все они были устранены еще до начала первой смены. По данным главных управлений МЧС Петербурга и Ленобласти, с начала лета они не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации.