Текст Тотального диктанта-2019 впервые представят в Челябинске
Также члены экспертного совета обозначат стратегию дальнейшего развития акции.
Также члены экспертного совета обозначат стратегию дальнейшего развития акции.
Четвертая стратегическая сессия всемирной
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«Мы определим дату следующего Тотального диктанта и основные направления развития акции, эксперты впервые увидят текст будущего диктанта. От работы в Челябинске мы ожидаем много свежих идей и решений», — сказала руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, добавив, что южноуральская столица — один из самых активных
Помимо рабочей программы, гости сессии присоединятся к экопроекту «Посади дерево». В Ботаническом саду ЧелГУ они высадят лиственницы и можжевельник.
«Каждый год для написания Тотального диктанта в мире печатается более 200 тыс. бумажных бланков. Мы высадим 30 деревьев: именно столько, по нашим подсчетам, было затрачено на производство бланков в этом году», — отметила координатор акции в Челябинске Зоя Костырева.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тыс. человек в 1 021 городе.