Текст Тотального диктанта-2019 впервые представят в Челябинске

Четвертая стратегическая сессия всемирной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант» пройдет с 21 по 30 июля в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы проекта, члены экспертного совета обозначат стратегию дальнейшего развития акции и ключевые события диктанта в 2019 году.

«Мы определим дату следующего Тотального диктанта и основные направления развития акции, эксперты впервые увидят текст будущего диктанта. От работы в Челябинске мы ожидаем много свежих идей и решений», — сказала руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, добавив, что южноуральская столица — один из самых активных городов-участников Тотального диктанта.

Помимо рабочей программы, гости сессии присоединятся к экопроекту «Посади дерево». В Ботаническом саду ЧелГУ они высадят лиственницы и можжевельник.

«Каждый год для написания Тотального диктанта в мире печатается более 200 тыс. бумажных бланков. Мы высадим 30 деревьев: именно столько, по нашим подсчетам, было затрачено на производство бланков в этом году», — отметила координатор акции в Челябинске Зоя Костырева.