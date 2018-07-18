В Минспорте рассказали, почему ФК «Звезда» сейчас не может сменить название

Пермские болельщики предлагают переименовать недавно воссозданный ФК «Звезда». Они считают, что мужская футбольная команда должна выступать под названием ФК «Пермь».

Предложение в адрес губернатора Пермского края 18 июля направила общественная организация по поддержке и продвижению игровых видов спорта «Пермь Великая». В организации считают, что название ФК «Звезда» уже давно стало историей, так как этот клуб прекратил своё существование ещё 22 года назад. По мнению инициаторов обращения, у команды, выступающей под этим именем, нет шансов завоевать любовь болельщиков. Общественники предлагают назвать клуб «Пермь».

«Это имя будет вызывать чувство патриотизма и гордости, и будет понятно любому жителю Пермского края, независимо от возраста. Также предлагаем использовать в символике традиционные для футбольных болельщиков Пермского края красно-чёрные цвета», — говорится в сообщении.

Если по предложению организации «Пермь Великая» в краевом правительстве примут положительное решение, общественники обещают поддерживать развивающийся футбольный клуб.

В Министерстве физкультуры и спорта Пермского края сообщили, что знают о содержании обращения, поступившего в адрес губернатора.

«ФК “Звезда” уже прошёл регистрацию и получил лицензию на предстоящий сезон. Это длительные процедуры, поэтому даже если было бы принято решение о переименовании клуба, сделать это прямо сейчас невозможно. Аналогичная ситуация была с футбольным клубом “Терек”. Они хотели сменить название, но им пришлось ждать окончания сезона. В любом случае пермские болельщики молодцы, потому что предлагают варианты, которые помогут зрителям полюбить футбольную команду», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Министерстве физкультуры и спорта Пермского края.