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15:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Минспорте рассказали, почему ФК «Звезда» сейчас не может сменить название

Футбольные болельщики предложили использовать в символике новой команды привычные пермякам красно-чёрные цвета.

Пермские болельщики предлагают переименовать недавно воссозданный ФК «Звезда». Они считают, что мужская футбольная команда должна выступать под названием ФК «Пермь».

Предложение в адрес губернатора Пермского края 18 июля направила общественная организация по поддержке и продвижению игровых видов спорта «Пермь Великая». В организации считают, что название ФК «Звезда» уже давно стало историей, так как этот клуб прекратил своё существование ещё 22 года назад. По мнению инициаторов обращения, у команды, выступающей под этим именем, нет шансов завоевать любовь болельщиков. Общественники предлагают назвать клуб «Пермь».

«Это имя будет вызывать чувство патриотизма и гордости, и будет понятно любому жителю Пермского края, независимо от возраста. Также предлагаем использовать в символике традиционные для футбольных болельщиков Пермского края красно-чёрные цвета», — говорится в сообщении.

Если по предложению организации «Пермь Великая» в краевом правительстве примут положительное решение, общественники обещают поддерживать развивающийся футбольный клуб.

В Министерстве физкультуры и спорта Пермского края сообщили, что знают о содержании обращения, поступившего в адрес губернатора.

«ФК “Звезда” уже прошёл регистрацию и получил лицензию на предстоящий сезон. Это длительные процедуры, поэтому даже если было бы принято решение о переименовании клуба, сделать это прямо сейчас невозможно. Аналогичная ситуация была с футбольным клубом “Терек”. Они хотели сменить название, но им пришлось ждать окончания сезона. В любом случае пермские болельщики молодцы, потому что предлагают варианты, которые помогут зрителям полюбить футбольную команду», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в Министерстве физкультуры и спорта Пермского края.

Напомним, ФК «Амкар», выступавший в Премьер-лиге, в июне 2018 года прекратил своё существование по инициативе регионального руководства. Почти сразу после этого было объявлено о воссоздании ФК «Звезда».

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