«Вода подорожала в разы»: торговцы наживаются на аварии в Североуральске
Разбирают воду в магазинах быстро. Цены стремятся ввысь.
Разбирают воду в магазинах быстро. Цены стремятся ввысь.
В Североуральске Свердловской области торговцы воспользовались дефицитом питьевой воды, который возник 16 июля
По их словам, ещё недавно воду в полуторалитровых ёмкостях можно было купить за 50 рублей. А сегодня, 18 июля, в магазинах просят за такую бутылку 100 и больше рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля вода из реки Калья попала в водозабор. Причиной стал провал грунта в канале возле водозабора. Теперь из кранов горожан и жителей окрестных сёл течёт жёлтая вода, пить которую надзорные органы не рекомендуют.
В качестве альтернативы гражданам предложено брать воду из родников. Также 18 июля начали раздавать бесплатную воду на улицах. Организовано семь пунктов. Но дают только по два литра в одни руки и по предъявлении паспорта. При этом паспортные данные переписывают.
Местные жители сообщают о драках в очередях за водой. А в МЧС докладывают о том, что работы по устранению аварии идут круглые сутки.