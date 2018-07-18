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18 июля, источник: ИА REGNUM

«Вода подорожала в разы»: торговцы наживаются на аварии в Североуральске

Разбирают воду в магазинах быстро. Цены стремятся ввысь.

В Североуральске Свердловской области торговцы воспользовались дефицитом питьевой воды, который возник 16 июля из-за провала в канале реки Калья возле водозабора. Цены на питьевую воду взлетели в разы, сообщают местные жители.

По их словам, ещё недавно воду в полуторалитровых ёмкостях можно было купить за 50 рублей. А сегодня, 18 июля, в магазинах просят за такую бутылку 100 и больше рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля вода из реки Калья попала в водозабор. Причиной стал провал грунта в канале возле водозабора. Теперь из кранов горожан и жителей окрестных сёл течёт жёлтая вода, пить которую надзорные органы не рекомендуют.

В качестве альтернативы гражданам предложено брать воду из родников. Также 18 июля начали раздавать бесплатную воду на улицах. Организовано семь пунктов. Но дают только по два литра в одни руки и по предъявлении паспорта. При этом паспортные данные переписывают.

Местные жители сообщают о драках в очередях за водой. А в МЧС докладывают о том, что работы по устранению аварии идут круглые сутки.

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