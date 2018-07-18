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18 июля, источник: Индикатор

Текущий геологический век получил официальное название

Международная комиссия по стратиграфии утвердила наименование промежутка времени, начавшегося 4200 лет назад и продолжающегося по сей день. Новое подразделение геологической шкалы получило название «мегхалайский век». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Источник: Free-Photos/CC0

Для датировки истории нашей планеты используются геохронологическая шкала. Она, в свою очередь, опирается на данные стратиграфии, то есть на чередование слоев горных пород. У геохронологии и стратиграфии разные, но согласованные наборы терминов, обозначающих разные группы временных промежутков.

Согласно геохронологии мы сегодня живем в фанерозойском эоне, кайнозойской эре, четвертичном периоде (антропогене), эпохе голоцена.

Существует более мелкое деление чем эпоха — век, — но до недавнего времени голоцен не разделялся на века.

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Новое официальное издание стратиграфической шкалы дополнилось несколькими новыми подразделениями. В частности, голоцен разделили на гренландский (11 700 — 8 200 лет назад), северогриппианский (8 200 — 4 200 лет назад) и мегхалайский века (начиная с 4 200 лет назад). Отсчет текущего века установлен в момент начала масштабной засухи, продлившейся около двухсот лет и повлиявшей на множество цивилизаций по всей Земле, в том числе на территории современных Египта, Греции, Сирии и Палестины, а также в Месопотамии, долинах Инда и Янцзы. Временной отрезок назван в честь индийского штата Мегхалая — именно там расположены пещеры, по натечным образованиям в которых установили время начала засухи.

Некоторая часть научного сообщества отнеслась к новому решению скептически. Во-первых, сам термин «мейгалейский век» слишком молод — его впервые упомянули всего шесть лет назад, а само деление в связи с климатическим событием может не отражать важного события в истории планеты в целом. Например, предыдущий век — северогриппианский — начинается с резкого похолодания климата, что геологи связывают с попаданием в северную Атлантику больших объемов пресной воды из растаявших ледников в Канаде, в результате чего оказались нарушены океанические течения.

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