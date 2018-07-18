В центре Симферополе перекроют движение

«В связи с аварийными работами ГУП РК “Крымэнерго” по замене несущих опор и сетей 20 июля 2018 года будет перекрыто движение по улице Самокиша от улиц Жуковского до проспекта Кирова с 8.00 до 18.00», — предупредили в администрации и принесли извинения за связанные с этим временные неудобства.