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18 июля, источник: РИА Крым

В центре Симферополе перекроют движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе в пятницу, 20 июля, будет перекрыто автомобильное движения на улице Самокиша. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с аварийными работами ГУП РК “Крымэнерго” по замене несущих опор и сетей 20 июля 2018 года будет перекрыто движение по улице Самокиша от улиц Жуковского до проспекта Кирова с 8.00 до 18.00», — предупредили в администрации и принесли извинения за связанные с этим временные неудобства.

В пресс-службе уточнили, что в то же время проезд по улице Пушкина будет осуществляться в обычном режиме.

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