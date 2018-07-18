Медведев поручил срочно направить средства пострадавшим от наводнения в Забайкалье
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Вышедшие из берегов реки подтопили более 700 жилых домов, пострадали 29 населенных пунктов, включая Читу.
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Вышедшие из берегов реки подтопили более 700 жилых домов, пострадали 29 населенных пунктов, включая Читу.
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам и губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой оперативно подготовить списки людей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в регионе, и срочно довести средства до Забайкалья для выплат этим лицам.
Эти же ведомства должны обеспечить подготовку документов для скорейшего предоставления единовременной материальной и финансовой помощи и единовременных пособий указанным лицам, говорится в поручениях Медведева, текст которых распространила
Одновременно должны быть подготовлены документы для предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, чье жилье стало непригодным для проживания в результате ЧС.
Кроме того, Минфину РФ, МЧС и главе Забайкалья поручено «обеспечить оперативное выделение и доведение средств до выплат лицам», пострадавшим в результате наводнения.
Поручения главы правительства последовали через два часа после обсуждения ситуации в Забайкалье и Якутии на совещании у президента в Кремле, в ходе которого Владимир Путин выразил неудовлетворение проволочками с выделением средств на ликвидацию последствий ЧС.
На объяснение
Ранее сообщалось, что во время паводка вышедшие из берегов реки подтопили более 700 жилых домов. Пострадало 29 населенных пунктов, включая Читу, в зоне паводка оказалось более пяти тысяч человек. На помощь пострадавшим были направлены силы спасателей из Читы, Красноярска и Новосибирска.
По оценке регионального минсельхоза, пострадало 170 га, засаженных картофелем и овощами, таким образом, владельцы подворий недополучат около 1,5 тыс. тонн урожая.
Всего на территории Шилкинского, Нерчинского, Карымского, Сретенского, Читинского, Чернышевского и Тунгокоченского районов затоплено около 1700 приусадебных участков и одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
В Читинском районе от наводнения пострадали 1292 дачных участка. В Сретенском районе 70% приусадебных участков находятся в воде,
По Забайкальскому краю в четверг ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни.