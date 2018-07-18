Медведев поручил срочно направить средства пострадавшим от наводнения в Забайкалье

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам и губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой оперативно подготовить списки людей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в регионе, и срочно довести средства до Забайкалья для выплат этим лицам.

МЧС, МВД, Минстрою и Минэкономразвития поручается «оперативно сформировать списки граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», пострадавших в результате наводнения.

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Эти же ведомства должны обеспечить подготовку документов для скорейшего предоставления единовременной материальной и финансовой помощи и единовременных пособий указанным лицам, говорится в поручениях Медведева, текст которых распространила пресс-служба правительства.

Одновременно должны быть подготовлены документы для предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, чье жилье стало непригодным для проживания в результате ЧС.

Кроме того, Минфину РФ, МЧС и главе Забайкалья поручено «обеспечить оперативное выделение и доведение средств до выплат лицам», пострадавшим в результате наводнения.

МЧС, Минстрою, Минсельхозу, Минтрансу, Минэку и губернатору дано поручение провести оценку ущерба, причиненного наводнением.

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Поручения главы правительства последовали через два часа после обсуждения ситуации в Забайкалье и Якутии на совещании у президента в Кремле, в ходе которого Владимир Путин выразил неудовлетворение проволочками с выделением средств на ликвидацию последствий ЧС.

На объяснение вице-премьера Антона Силуанова, что «обращение региональных властей не соответствовало уровню федеральной ЧС, который определен решением правительства», Путин призвал менее формально и более гибко подходить к подобным ситуациям, чтобы не терять время. Он подчеркнул, что этим регионам срочно нужны деньги, и попросил Медведева разобраться в решении этой проблемы.

Ущерб от паводка в Забайкалье

Ранее сообщалось, что во время паводка вышедшие из берегов реки подтопили более 700 жилых домов. Пострадало 29 населенных пунктов, включая Читу, в зоне паводка оказалось более пяти тысяч человек. На помощь пострадавшим были направлены силы спасателей из Читы, Красноярска и Новосибирска.

В результате паводка в Забайкальском крае, по предварительным данным, потери от недополученного урожая владельцев личных подсобных хозяйств составляют около 3,4 млн рублей.

По оценке регионального минсельхоза, пострадало 170 га, засаженных картофелем и овощами, таким образом, владельцы подворий недополучат около 1,5 тыс. тонн урожая.

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Всего на территории Шилкинского, Нерчинского, Карымского, Сретенского, Читинского, Чернышевского и Тунгокоченского районов затоплено около 1700 приусадебных участков и одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

В Читинском районе от наводнения пострадали 1292 дачных участка. В Сретенском районе 70% приусадебных участков находятся в воде, из-за чего в настоящее время сложно оценить посадки сельскохозяйственных культур.