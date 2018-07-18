В Узбекистане более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане на сегодняшний день более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане на сегодняшний день более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Эти данные были озвучены в ходе «круглого стола» в нижней палате парламента Узбекистана.
«В 2017 году судам было предоставлено 47,4 тысячи, а в первом квартале 2018 года — 11,8 тысячи заявлений по неисполнению требований алиментов. В прошлом году судами по уголовным делам рассмотрены дела 3,7 тысяч должников по алиментам. Также было выяснено, что 180 тысяч должников не могут оплачивать алименты
По мнению депутатов, такая ситуация сложилась
Напомним, что Сырдарьинская область по итогам прошлого года стала лидером по числу разводов.
В 2017 году в области было зарегистрировано 1095 разводов, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом. В целом в 2012—2016 годах рост числа разводов по республике составил 58%, а в Сырдарьинской области — 83%.
По итогам проведенных исследований основной причиной разводов в 22,5% случаев стало отсутствие взаимопонимания и согласия между супругами, в 15,6% — бездетность, в 15% — вмешательство в семейную жизнь других лиц и конфликты между ними, в 11% случаев — хронический алкоголизм.