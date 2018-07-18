В Узбекистане более 2,3 тысячи алиментщиков объявлены в розыск

Источник: Podrobno.uz

Эти данные были озвучены в ходе «круглого стола» в нижней палате парламента Узбекистана.

Читайте также Сенаторы решили не ограничивать узбекистанцев в пышности свадеб

«В 2017 году судам было предоставлено 47,4 тысячи, а в первом квартале 2018 года — 11,8 тысячи заявлений по неисполнению требований алиментов. В прошлом году судами по уголовным делам рассмотрены дела 3,7 тысяч должников по алиментам. Также было выяснено, что 180 тысяч должников не могут оплачивать алименты из-за отсутствия стабильного дохода», — отметили в парламенте.

По мнению депутатов, такая ситуация сложилась из-за того, что так и не проведен глубокий анализ причин семейных споров и разводов, не изучается масштаб и последствие проблем.

Напомним, что Сырдарьинская область по итогам прошлого года стала лидером по числу разводов.

В 2017 году в области было зарегистрировано 1095 разводов, что на 21% больше по сравнению с 2016 годом. В целом в 2012—2016 годах рост числа разводов по республике составил 58%, а в Сырдарьинской области — 83%.