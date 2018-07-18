Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое быть собакой. Объясняем на гифках
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дети Филиппа Киркорова отдыхают без него в Греции
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам: история (фото)
Дженнер с бойфрендом скопировали съемку Биркин и Генсбура
Скрежет и пискПочему людям не нравится звучание своего голоса
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Кристина Асмус показала себя в неожиданном образе на съемках
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Женственная Кэти Перри снялась для глянца
Красота жены Артема Дзюбы произвела фурор в Сети
Чем секс-роботы лучше живых людей (фото)
Доказательства существования жизни на Марсе сожгли
Москву презрели 40 процентов ее жителей
Небогатые россияне массово скупают жилье
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
18 июля, источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцам придется привыкнуть платить за парковку

Зашел к врачу — и остался без автомобиля. Ситуация, когда у поликлиники или больницы невозможно оставить машину без риска, что ее эвакуируют, знакома многим челябинцам.

А сейчас, чтобы забрать авто со штрафстоянки, нужно пройти что-то вроде квеста. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Александр Наумов узнавал, где теперь искать пропажу и почему всем нам надо привыкать платить за парковку.

Дорожная поликлиника находится в самом центре Челябинска, однако ее парковка явно не рассчитана на большое количество пациентов. Поэтому многие люди, особенно утром, ставят свои машины в два, а то и в три ряда. Пока люди на приеме, эвакуаторы один за одним увозят их авто. Машину Владимира Байкова погрузили за считанные минуты.

«Просто невероятно! Это как можно с людьми обращаться вот таким образом? Я не понимаю. Желательно, чтобы муниципалитет обратил внимание на парковочные места, вернее, на их отсутствие», — говорит Владимир Байков.

Побывав у врача, многие прямиком отправляются на штрафстоянку. Машины нарушителей вместо старого — на улице Братьев Кашириных — теперь отвозят по новому адресу — на улицу Энгельса, которая расположилась возле жилого комплекса «Западный луч». Мария Чистякова об этом не знала. Признается: машину искала несколько часов. Хоть опять доктора вызывай.

«Ни присесть, ни туалета, но ведь люди приезжают сюда! Ни кулера с водой, ни вентиляции — духотища жуткая! Народ друг друга спрашивает: а куда, а чего? Ни бумаг, ни координат!» — возмущается Марина Чистякова.

Новая штрафстоянка, судя по всему, простаивать не будет. За последний год в силу ряда поправок в законодательство владелец может лишиться автомобиля не только за остановку под запрещающим знаком, но и припарковавшись на тротуаре, вторым рядом, на трамвайных путях или создавая помехи другим машинам, на пешеходном переходе и остановке общественного транспорта, а также если расстояние от авто менее трех метров до сплошной полосы. Неправильная парковка и эвакуация обходятся владельцу в несколько тысяч рублей. Однако, как в случае с дорожной поликлиникой, многие посетители предпочитают рисковать, нежели отдавать 30 рублей за место на платной парковке. Она — через дорогу от лечебницы. Как раз сейчас власти Челябинска работают над созданием единого парковочного пространства.

Центр города разделят на три зоны, у каждой будет своя цена — от 30 до 100 рублей в час. Самые дорогие места расположатся в районе железнодорожного вокзала и привокзальной площади. Всего же платными станут парковки на 38-ми улицах в квадрате между Меридианом и городским бором. Но в этом пространстве находится множество социальных объектов, включая больницы и поликлиники. По мнению депутата Гордумы Александра Галкина, стоянки возле них должны остаться свободными.

«Не должно быть так, что человек, приехав в больницу к врачу, вынужден у больницы поставить машину платно. Или приехать в МФЦ за справкой бесплатной и платить за парковку», — отмечает Александр Галкин, депутат Челябинской городской думы.

Организацией единого парковочного пространства могут похвастать Москва, Питер, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород и Казань. На платных парковках там не только собирают деньги, но и приводят территорию в идеальный порядок. А узнать о свободных местах можно по интернету, в любой точке города и в режиме реального времени.

Помимо этого, разработчикам парковочного пространства придется задуматься об удобном и доступном общественном транспорте. Именно автобусы, троллейбусы и трамваи, утверждают эксперты, должны стать достойной альтернативой личному автомобилю для поездок в центр миллионника.

Все новости региона
 Российская актриса получила ожоги 51% тела, уснув пьяной с сигаретой
Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса. Видео
Трамп: Путин несет ответственность за вмешательство в выборы
В Сети обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
В ТК может появиться новое основание для увольнения сотрудника
Греция обвинила МИД России в «неуважении к стране»
В горах Шотландии нашли двух котят редкой породы
Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО
Уничтожение крыс привело к 50-кратному росту редких деревьев
Спорт
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории Чемпионат мира закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД Иногда отступать от требований правил дорожного движения смогут сотрудники Росгвардии
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей
Леди
5 модных трендов уходящего лета (фото) С каждым кадром съемки все дальше погружаемся в будущее и все точнее понимаем, как носить самые остромодные вещи
Дети
Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности Телеведущая наконец отреагировала на догадки о своем интересном положении.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь