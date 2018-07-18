Челябинцам придется привыкнуть платить за парковку

А сейчас, чтобы забрать авто со штрафстоянки, нужно пройти что-то вроде квеста. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Александр Наумов узнавал, где теперь искать пропажу и почему всем нам надо привыкать платить за парковку.

Дорожная поликлиника находится в самом центре Челябинска, однако ее парковка явно не рассчитана на большое количество пациентов. Поэтому многие люди, особенно утром, ставят свои машины в два, а то и в три ряда. Пока люди на приеме, эвакуаторы один за одним увозят их авто. Машину Владимира Байкова погрузили за считанные минуты.

«Просто невероятно! Это как можно с людьми обращаться вот таким образом? Я не понимаю. Желательно, чтобы муниципалитет обратил внимание на парковочные места, вернее, на их отсутствие», — говорит Владимир Байков.

Побывав у врача, многие прямиком отправляются на штрафстоянку. Машины нарушителей вместо старого — на улице Братьев Кашириных — теперь отвозят по новому адресу — на улицу Энгельса, которая расположилась возле жилого комплекса «Западный луч». Мария Чистякова об этом не знала. Признается: машину искала несколько часов. Хоть опять доктора вызывай.

«Ни присесть, ни туалета, но ведь люди приезжают сюда! Ни кулера с водой, ни вентиляции — духотища жуткая! Народ друг друга спрашивает: а куда, а чего? Ни бумаг, ни координат!» — возмущается Марина Чистякова.

Новая штрафстоянка, судя по всему, простаивать не будет. За последний год в силу ряда поправок в законодательство владелец может лишиться автомобиля не только за остановку под запрещающим знаком, но и припарковавшись на тротуаре, вторым рядом, на трамвайных путях или создавая помехи другим машинам, на пешеходном переходе и остановке общественного транспорта, а также если расстояние от авто менее трех метров до сплошной полосы. Неправильная парковка и эвакуация обходятся владельцу в несколько тысяч рублей. Однако, как в случае с дорожной поликлиникой, многие посетители предпочитают рисковать, нежели отдавать 30 рублей за место на платной парковке. Она — через дорогу от лечебницы. Как раз сейчас власти Челябинска работают над созданием единого парковочного пространства.

Центр города разделят на три зоны, у каждой будет своя цена — от 30 до 100 рублей в час. Самые дорогие места расположатся в районе железнодорожного вокзала и привокзальной площади. Всего же платными станут парковки на 38-ми улицах в квадрате между Меридианом и городским бором. Но в этом пространстве находится множество социальных объектов, включая больницы и поликлиники. По мнению депутата Гордумы Александра Галкина, стоянки возле них должны остаться свободными.

«Не должно быть так, что человек, приехав в больницу к врачу, вынужден у больницы поставить машину платно. Или приехать в МФЦ за справкой бесплатной и платить за парковку», — отмечает Александр Галкин, депутат Челябинской городской думы.

Организацией единого парковочного пространства могут похвастать Москва, Питер, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород и Казань. На платных парковках там не только собирают деньги, но и приводят территорию в идеальный порядок. А узнать о свободных местах можно по интернету, в любой точке города и в режиме реального времени.