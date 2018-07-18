Редчайших в мире котят нашли в шотландских горах

Животных обнаружили в горах Шотландии представители зоозащитной организации Wildcat Haven («Приют для диких кошек»). Двое котят в возрасте двух месяцев потеряли мать, были голодны и страдали от обезвоживания. Зверей переправили в реабилитационный центр.

«Их вырастят на территории большого питомника в лесу. Люди будут взаимодействовать с ними по минимуму, зато предоставят им максимально хорошую ветеринарную помощь. Мы выпустим их, когда они достигнут того возраста, когда смогут жить самостоятельно», — говорится в заявлении Wildcat Haven.