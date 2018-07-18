Прогноз погоды в Молдове на 19 июля: нас ждут дожди!

Прогноз погоды в Молдове завтра, 19 июля, будет не благоприятным для прогулок. Синоптики прогнозируют дожди целый день.

Температура воздуха ночью составит до плюс 21 градуса, днем — максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра от 1,4 до 2,8 метра в секунду. Не огорчайтесь, зато в пятницу нас ждет прекрасная погода!