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18 июля, источник: БЕЛТА

Минобразования назвало самые востребованные специальности бюджета

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее востребованными специальностями у абитуриентов при подаче документов на бюджет стали «международное право», «информатика и технологии программирования», «современные иностранные языки (перевод)», «стоматология», ряд педагогических и технических специальностей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

«Наиболее востребованными специальностями у абитуриентов при подаче документов на бюджет стали “международное право”, “информатика и технологии программирования”, “современные иностранные языки (перевод)”, “стоматология”, ряд педагогических и технических специальностей. Примечательно, уровень подготовленности и мотивированности абитуриентов растет», — сказала она.   

По словам первого замминистра, при подаче документов абитуриенты охватили практически весь спектр специальностей, который предлагали вузы. «В целом перечень специальностей практически не изменился, однако ряд университетов в новом учебном году откроет двери для абитуриентов по новым специальностям. Так, экономический факультет Брестского государственного технического университета принимает абитуриентов на новые специальности “экономика электронного бизнеса” и “электронный маркетинг” с получением квалификации “экономист-программист” и “маркетолог-программист” соответственно. Также брестский вуз открывает набор на “архитектурный дизайн”. Полоцкий государственный университет открывает набор на специальность “производство изделий на основе трехмерных технологий” с дневной формой обучения. И это далеко не полный перечень. Вузы стремятся открывать новые специальности, которые соответствуют современным тенденциям. У абитуриентов все больше перспектив, куда поступать», — проинформировала Ирина Старовойтова.

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Всего в учреждения высшего образования республики запланировано принять 54,4 тыс. человек. В сравнении с 2017 годом цифры приема за счет средств бюджета на юридические, управленческие и экономические специальности в учреждениях высшего образования сокращены на 10%. Одновременно увеличено на 2,2% количество бюджетных мест на технические и технологические специальности. Всего за счет средств бюджета в этом году в очной (дневной, вечерней) и заочной формах белорусские вузы планируют принять 26,5 тыс. человек.

Ирина Старовойтова отметила, что правила вступительной кампании этого года существенно не изменились. «Значительных изменений в законодательство не вносилось. В то же время кампания 2018 года все-таки имеет свои особенности: вступила в силу норма о признании результатов ЦТ действительными в течение двух лет, включая год прохождения тестирования; увеличено пороговое значение по всем первым предметам профильных испытаний на 5 баллов; сокращен перечень педспециальностей, при поступлении на которые выпускники педклассов зачисляются по собеседованию. И последняя новелла касается приема абитуриентов на сокращенный срок: перечень специальностей среднего специального образования расширен, что предоставляет абитуриентам больше возможностей при выборе траектории дальнейшего устройства», — констатировала она.

«Для получения высшего образования будут приняты самые подготовленные абитуриенты. Однако не нужно забывать, что это только начало, ведь с сегодняшнего дня начались внутренние вступительные испытания в вузах: это коснется тех, кто захотел поступить на творческие, сельскохозяйственные, некоторые филологические специальности, специальности физической культуры. Этот этап закончится 24 июля (26 — для творческих специальностей). Зачисление на бюджет состоится по 28 июля. Кроме того, в связи с наличием вакантных бюджетных мест зачисление в рамках дополнительного набора продлится до 3 августа. Прием документов на платную форму продлится по 4 августа. Зачисление будет осуществлено до 6 августа», — добавила Ирина Старовойтова.

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